LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek

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Intel’in çekirdek artışıyla gelecek Comet Lake işlemcileri beraberinde firmanın uzun bir süredir kullandığı sokete de güncellemeyle gelecek. Ortaya çıkan soket şeması yeni işlemcilerin soğutucu uyumluluğuna işaret ediyor olabilir.

Piyasadaki soğutucular kullanılmaya devam edilebilir

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı çizime göre LGA 1200, LGA 1151’e göre fazladan 49 pin içermesine karşın benzer boyutlara sahip. Bu da yeni soketin eldeki işlemci soğutucularıyla kullanılmaya devam edilebileceği şeklinde yorumlanıyor.

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Tabi tamamen uyumdan söz edebilmek için bir de tepe modelde 10 çekirdek 20 izleğe uzanan yeni işlemci ailesinin üreteceği ısıyı uzaklaştırabilmenin de göz önünde bulundurulması gerekli. Yine de hali hazırda elinde orta seviye kule tipi bir soğutucusu olan kullanıcıların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmayacağa benziyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_s_lga_1200_socket_will_reportedly_be_compatible_with_lga_115x_coolers/1