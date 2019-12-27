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    LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek

    Intel’in yeni nesil işlemcileri soket değişikliğiyle geliyor. Haliyle akıllardaki soru eldeki soğutma çözümleri kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek
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    Intel’in çekirdek artışıyla gelecek Comet Lake işlemcileri beraberinde firmanın uzun bir süredir kullandığı sokete de güncellemeyle gelecek. Ortaya çıkan soket şeması yeni işlemcilerin soğutucu uyumluluğuna işaret ediyor olabilir.

    Piyasadaki soğutucular kullanılmaya devam edilebilir

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı çizime göre LGA 1200, LGA 1151’e göre fazladan 49 pin içermesine karşın benzer boyutlara sahip. Bu da yeni soketin eldeki işlemci soğutucularıyla kullanılmaya devam edilebileceği şeklinde yorumlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı"

    Tabi tamamen uyumdan söz edebilmek için bir de tepe modelde 10 çekirdek 20 izleğe uzanan yeni işlemci ailesinin üreteceği ısıyı uzaklaştırabilmenin de göz önünde bulundurulması gerekli. Yine de hali hazırda elinde orta seviye kule tipi bir soğutucusu olan kullanıcıların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmayacağa benziyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/intel_s_lga_1200_socket_will_reportedly_be_compatible_with_lga_115x_coolers/1 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3ATROS 53 dk.
    İyi ki AMD atak yaptı,yoksa işlemci tarafında kıdım kıdım intel'e daha çok gebe kalacaktık,aynı atağı ekran kartı tarafında da görmek istiyoruz.
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    Ussuz 1 sa.
    Rekabetin gözünü sevem
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    codered1983 1 sa.
    Aha, amd ye gecmek için bir sebep daha.
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    Executor Arhentir 2 sa.
    Skylake'deki gibi bükülüp yamulan işlemci olmasın da
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    SC0RPI0N 3 sa.
    Adamlar 10 yılda bir soket değiştiriyorlar o yüzden inteli seviyorum
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