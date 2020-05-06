LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali

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Mavi ekip hali hazırda Comet Lake’i satışa sunmasa da sonraki nesillerin detayları şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

LGA 1700 uzun ömürlü olabilir

Intel’in Alder Lake işlemcileriyle birlikte geçeceği yeni soket 3 nesil işlemcide kullanılabilir. Henüz yeni LGA 1151’i terk ederek LGA 1200’e geçen firmanın yeni sokete geçişiyle birlikte soketin formatı da değişeceği biliniyor.

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Dikdörtgen soketle birlikte soğutucu uyumunun ne olacağı ise netlik kazanmasa da geriye dönük uyumluluğun kesilmesi muhtemel. Bu durumda yeni soketin uzun süre devam ettirilmesi kullanıcılar adına güzel bir haber. Ayrıca LGA 1700 eğer 3 nesil kullanılırsa 4 nesil kullanılan LGA 1151’den sonra 2 yıldan fazla giden ikinci soket olacak.

PCIe 5.0 desteği

Diğer taraftan LGA 1700 soketli platformlarda PCIe 5.0 standartına geçiş ihtimali mevcut. DDR5 bellek desteği ise Alder Lake ve sonrasının geleceği yıl itibariyle yüksek ihtimal. Ek olarak yeni işlemcilerin daha fazla PCIe kanalı sağlaması da muhtemel. Ayrıca yeni işlemcilerin 8 Golden Cove çekirdeğiyle 8 Gracemont çekirdeğine kadar ölçeklenmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor"

Hoş, aynı sokete devam edilmesi ileriye/geriye dönük işlemci ve anakart uyumu manasına gelmediği yılların getirdiği tecrübeyle sabit olsa da bu, Z170 anakartta Core i9-9900K ile hız aşırtma denemesi gibi örneklerin önünü açacaktır.

https://www.techpowerup.com/266701/intels-next-lga1700-socket-to-last-over-two-generations

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