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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali

    Yarıiletken üreticisinin önümüzdeki soketi uzun ömürlü olacağa benziyor.
    1 hf.
    2,5b
    1
    30
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali
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    Mavi ekip hali hazırda Comet Lake’i satışa sunmasa da sonraki nesillerin detayları şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

    LGA 1700 uzun ömürlü olabilir

    Intel’in Alder Lake işlemcileriyle birlikte geçeceği yeni soket 3 nesil işlemcide kullanılabilir. Henüz yeni LGA 1151’i terk ederek LGA 1200’e geçen firmanın yeni sokete geçişiyle birlikte soketin formatı da değişeceği biliniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor

    Dikdörtgen soketle birlikte soğutucu uyumunun ne olacağı ise netlik kazanmasa da geriye dönük uyumluluğun kesilmesi muhtemel. Bu durumda yeni soketin uzun süre devam ettirilmesi kullanıcılar adına güzel bir haber. Ayrıca LGA 1700 eğer 3 nesil kullanılırsa 4 nesil kullanılan LGA 1151’den sonra 2 yıldan fazla giden ikinci soket olacak.

    PCIe 5.0 desteği

    Diğer taraftan LGA 1700 soketli platformlarda PCIe 5.0 standartına geçiş ihtimali mevcut. DDR5 bellek desteği ise Alder Lake ve sonrasının geleceği yıl itibariyle yüksek ihtimal. Ek olarak yeni işlemcilerin daha fazla PCIe kanalı sağlaması da muhtemel. Ayrıca yeni işlemcilerin 8 Golden Cove çekirdeğiyle 8 Gracemont çekirdeğine kadar ölçeklenmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor"

    Hoş, aynı sokete devam edilmesi ileriye/geriye dönük işlemci ve anakart uyumu manasına gelmediği yılların getirdiği tecrübeyle sabit olsa da bu, Z170 anakartta Core i9-9900K ile hız aşırtma denemesi gibi örneklerin önünü açacaktır.



    https://www.techpowerup.com/266701/intels-next-lga1700-socket-to-last-over-two-generations Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    loiloyse 1 hf.
    AM4 soketli anakartımla haberi gülerek okudum.

    yazık kafana intel
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    -dehşet- (can ) 1 hf. santhora
    Z170, Z270 anakart sahipleri herhangi bir donanımsal engel olmaksızın 8 çekirdek işlemci satın alıp kullanabilirdi. Nice kaslı anakart 4 çekirdek işlemcilere mahkum edildi.
    Z170, Z270 anakart sahipleri herhangi bir donanımsal engel olmaksızın 8 çekirdek işlemci satın alıp kullanabilirdi. Nice kaslı anakart 4 çekirdek işlemcilere m...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Sedat. (S. Y.) 6 gün
    Ben intelin anakartlarina 2 3 nesil boyunca sorunsuz ve eksiksiz, özellik kismadan saklamadan destek vereceğine ZERRE Kadar bile inanmıyorum..



    Tamamen eskiden deli gibi intel kullanıpta AMD'e kaybettiği sadik fanboy kitlesini kazanma amaçlı bir hamle olarak düşünüyorum.. 2 sene sonra çıkacak işlemcilerinde "Aaaa bak gördün mü ya tüh, biz 2 soket destekleyecek dedik ama mimari uygun değilmiş tüh bak sen şu işe ya" diyebileceğini aklı başında herkes çok iyi biliyor.. Veya özellik kısıp insanları yine mecbur yeni soket yeni anakart almaya mecbur bırakacak hamlelerle gelmeyeceğinin garantisi yok.. Ben İntele güvenmiyorum.
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    Edward Teach 6 gün Sedat.
    tamamen aynı işlemcileri isim değiştirerek ve sadece en üst modeli 12/24 olacak şekilde çıkarabilir iki nesil olmayacak iş değil çok kolay fakat belirtmişsiniz ben de bu pcie4.0 işinden kıllanıyorum.bu serinin anakartına destek veriyorlar işlemcisinde yok, bir sonraki neslin işlemcisine destek verecekler ama anakarta uymadı diye yeni anakart çıkaracaklar alırsanız 4.0 almazsanız yine çalışır ama 3.0 diyecekler.yarım yamalak iş yapıyorlar güven vermiyor çünkü ellerinde amdninki gibi ileriye yönelik bir mimari yok.2017'de ryzen çıktı geliştir geliştirebildiğin kadar buralara kadar geldi.intel'in mimarisi zaten uzatmaları oynuyor zorla çekirdek arttırıyorlar gelişebileceği bir yer yok.8 küçük 8 büyük diyorlar bu nasıl mimaridir gelişse nereye kadar gidecek 2 3 4 diye çıkmayacak.pcie4.0 haricinde 8 küçük 8 büyük 1200 sokette verim vermezse ne olacak?intel ne çıkardıysa bas parayı en üst modeli al yenisi çıkınca tekarla bu durumda bu pc değil apple mantığı oluyor.
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    dribblingmaster (Ali ) 6 gün
    Arkadaşlar kesin olarak amdde b450 anakartlara 4000 serisi işlemci takamıycakmıyız? 4000 serisi çok iyi gelirse 3 nesil upgrade olayının bi anlamı kalmıyo b450lere 4000 takabilseydik gerçekten anlamlı olurdu. Olay işlemci upgrade yerine komboyu sat yenisini al gitsine dönüyo 2. ellerin fiyatına bakınca aynı hesap bazen daha az maliyetli.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün
    700 watt anakart üretin, sizdeki bu teknolojiyle, işlemcileri ancak o taşır 2 den fazla nesil.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    bence hiç güzel bir haber değil.1700 soket dediğiniz zaten 8 küçük 8 büyük çekirdekli hybrit tasarım değil mi?adam 3 nesil yapacaksa bu sokete işlemciyi geliştiremeden cilalayıp cilalayıp çıkaracak demektir.bakın ryzen 3 seri gitti de ne oldu 3000 serisinde takla attılar belki bütün anakartlara uysun diye özellik eklemediler ya da daha iyi özellik koyamadılar.max iki seri diyorum ben artık hem intel hem amd için.ikiden sonrası saçma kaç sene önce çıkan anakartın dümen suyunda kalıyorsun halbuki işlemciler artık sürekli gelişmeli anakarta ona buna bağlı kalmamalı.her nesilde anakarta karşıyım ama ikiden sonrası da güzel olmayabiliyor.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    kinter süpriz yumurta iki gün sonra da başka bir şey derler ben bu adamların lafına güvenmem.kredilerine güveniyorlar intel ne diyebileceksin?amd am4 2020 dedi yaptı niye sıkar yapmasa kredisi yoktu adamların 2017'de fx'ten sonra.şimdi tutar mı şimdi de tutar şimdi de krediyi kaptırmayalım diye tutar.kullanıcı intel'i 2000 serisinden beri öyle bir yere getirmiş ki kaf dağında sanıyorlar kendilerini ne yapsak satıyoruz diyorlar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Lütfen mavi ekip, yeşil ekip, kırmızı ekip ifadelerini kullanmayın. Allah rızası için bırakın şunu.
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    huso 1 hf.
    Santhora

    Uslubunuz guzel tesekkur ederim.Ama zerre katilmiyorum.

    Siz 2060 alip 2500 e takabili4siniz.2080 ti de alip takabilirsiniz.

    Onemli olanbhunun ne kadar rasyonel oldugu,incelemeleri takip ederseniz oyunlsrin coklu islemci destegi istedigini soyluyorlsr.Siz tik tak son kullanici icin onemli degil diyorsunuz.
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    santhora (Murat Akpınar) 1 hf. huso
    2060 benim işlemcinin besleyebileceği son kart gibi duruyor ve sonrasında 4k bir sisteme geçmeyi düşünüyorum. Henüz 4K'ya geçmediğim için 2080 ti kendim için fazlasıyla gereksiz. Kaldı ki 2080 ti'ya geçmek için komple sistem yenilemek isteseydim de bunu eski sistemden yaklaşık 8-9 sene sonra yapmış olacaktım. Benim sadece anlatmak istediği şu. Özellikle oyunlar için döneminin orta-üst bir işlemcisi en az 2-3 jenerasyon ekran kartını besleyebiliyor. Bu tüm bu süre zarfında işlemci değiştirmek bana fuzuli geliyor. Biraz cebi de düşünmek lazım. Yetmesine rağmen sürekli yeniyi alma çabası firmalarında iştahını kabartıyor tabi.
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    fhrstw 1 hf.
    Demek ki intelin ya abi olmuyor bak soketler aynı ama işte olmuyor yalanı ifşa oldu kol bol bol vram zaten besler cpuyu niye yetmesin mimari aynı herşey aynı soket aynı olmuyormuş yalana bak neyse şimdi eski nesil anakart alanların günahı ne?
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    mylord92 (Umur Çabuk) 1 hf.
    1701, 1702, 1703 şeklinde 3 nesil mi 😁
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    intel 10nm++, intel 10 nm ve
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