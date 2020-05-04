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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor

    Mavi ekip ARM’ın uyguladığı tasarıma benzer yapıda işlemci hazırlığında. Görünüşe göre soekt değişikliği yolda.
    2
    1 hf.
    2,8b
    1
    56
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor
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    Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz hafta duyurduğu Comet Lake işlemci ailesiyle birlikte LGA 1151 soketini terkederek LGA 1200’e geçiş yaptı. Rocket Lake işlemcilerin de kullanılacağı soket görünüşe göre kısa ömürlü olacak. Hoş, soket uzun  ömürlü olsa da geriye dönük uyumluluk sağlandığı Intel tarafında görülmedi.

    8+8 çekirdekli işlemci yolda

    Chrome OS’a eklenen yeni işlemci desteği Alder Lake yongalarına yönelik oldu.125 watt TDP ile gelmesi beklenen 16 çekirdekli yapıdaki yonganın 8 güçlü ve 8 zayıf çekirdekli yapıda gelmesi bekleniyor.

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    Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor
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    Tayvanlı bir voltaj regülatör test araçları geliştiricisinin hali hazırda Alder Lake uyumlu ekipmanlarını listelediği de gelen ek bilgiler arasında. Dolayısıyla Alder Lake beklediğimizden erken gelebilir.

    Şu an için önümüzdeki yıl sonuna işaret edilse de 2022’nin başları da olası. Bununla birlikte Intel, daha önceden de paylaştığımız üzere Alder Lake’te LGA 1700 soketine geçecek.

    Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor
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    Ayrıca Bkz. "ASRock’ın B ve H serisi anakartlarında kilitli işlemcileri hızaşırtılabilecek"

    Mevcut soketlerin aksine dikdörtgen formatındaki soketle birlikte uzun yıllardır korunan işlemci soğutucusu uyumluluğu bozulacağa benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/lga-socket-1700-for-alder-lake-s-in-2021.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Skörtıl_Nimo (Semih ) 1 hf. en beğenilen
    LÜTFEN HABERLER'DE İNTEL İÇİN MAVİ EKİP,AMD İÇİN KIRMIZI EKİP YAZIP DURMAYIN LÜTFEN,
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    splandor35 (Tugberk ) 1 hf.
    Bu kadar olayın, bu kadar köşeye sıkışmanın üzerine hala soket değişikliği ha. Helal olsun, deli cesareti.
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
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    huso 1 hf.
    Tercih meselesi hangi Amd den gecti bilmiyorum.Ayrıca Amd fan istiyor bu net 1600 de istiyor ustu de istiyor butcene gore ister dark 180w tdp 260 alırsın ister fsp windale 6 380 alırsın ister 530 a Sytnche Mugen b alır ısı sorununu cozer kullanırsın.
    Gidip 3300-3500 TL ye 8 cekirdek 8 izlek HT siz adı İ7 olan islemciyi isteyen alır isteyen almaz.Ustune fan al sana 4000Tl

    8700K 9900K/KS/KF ye lafım onlar islemci ama 9700K yarım islemci bence...

    2500 e 8 16 3700X alıp fan ile 3000 TL olsun kullanmak da bir tercihtir.3300 e İ7 9700K alıp fan ile 3800 TL ye kullamak da bir tercihtir.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    E Bunda Haber Yapılacak Ne Var. Klasik İntel İşte.
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    Alex5 1 hf.
    İntel hala şu saçma politikada nasıl ısrar ediyor Hiç mi ders almazlar? Amd bu konuda çok iyi
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. Alex5
    4 nesilde bir soket değiştirseler herkez için daha iyi olurdu, yanlız bu 8 büyük 8 ufak çekirdek olayı çok farklı birşey, muhtemelen 7nm üretim olup ddr5'i destekleyecektir. Şu an için bizi ilgilendiren gelişmeler Comet Lake-S ve 11. Nesil Rocket Lake-S olmalı, Rocket Lake-S hybrid chiplet tasarımına sahip olup, pcie 4.0'a destek vereceğine kesin gözle bakılıyor, ipc artışına da bakmak lazım.
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    noobszle 1 hf.
    intel ne halt yiyor kardeşim ???
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf.
    Golden Cove + Gracemont, Skylake'den sonra gelişmiş en iyi mimari olabilir.
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    selçux ( Selçuk) 1 hf.
    Çakalara bak milete hem anakart hemde soğutucu aldıracaklar.
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    -Rusher- (eren ballı) 1 hf.
    Hahaha almış olduğum kararın verdiği sonsuz mutluluk paha biçilemez... oyunlarda her ne kadar iyi olsada intele paramı ye dir meeeem...
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    AMD güzel giydirdi INTEL'e. Hiç fanboyluk filan yapmayın, gerçekler ortada. Yıllardır INTEL donanım kullanırım ama bu son gelişmelerle AMD'ye hakkını teslim ettim. AMD şu anda INTEL'den önde.
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    jeffogu (Oğuzhan Nurgaz) 1 hf.
    4000 serisi çıktığı gibi 8600K yı mezara göndereceğim
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    R-10 1 hf.
    Nasıl bir firmasın ya hiç ders almıyorsun
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    2804 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel alder lake, intel lga 1700 ve
    2 etiket daha intel 8+8 çekirdekli işlemci Donanım
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