Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor

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Yarıiletken üreticisi Intel geçtiğimiz hafta duyurduğu Comet Lake işlemci ailesiyle birlikte LGA 1151 soketini terkederek LGA 1200’e geçiş yaptı. Rocket Lake işlemcilerin de kullanılacağı soket görünüşe göre kısa ömürlü olacak. Hoş, soket uzun ömürlü olsa da geriye dönük uyumluluk sağlandığı Intel tarafında görülmedi.

8+8 çekirdekli işlemci yolda

Chrome OS’a eklenen yeni işlemci desteği Alder Lake yongalarına yönelik oldu.125 watt TDP ile gelmesi beklenen 16 çekirdekli yapıdaki yonganın 8 güçlü ve 8 zayıf çekirdekli yapıda gelmesi bekleniyor.

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Tayvanlı bir voltaj regülatör test araçları geliştiricisinin hali hazırda Alder Lake uyumlu ekipmanlarını listelediği de gelen ek bilgiler arasında. Dolayısıyla Alder Lake beklediğimizden erken gelebilir.

Şu an için önümüzdeki yıl sonuna işaret edilse de 2022’nin başları da olası. Bununla birlikte Intel, daha önceden de paylaştığımız üzere Alder Lake’te LGA 1700 soketine geçecek.

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Mevcut soketlerin aksine dikdörtgen formatındaki soketle birlikte uzun yıllardır korunan işlemci soğutucusu uyumluluğu bozulacağa benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/lga-socket-1700-for-alder-lake-s-in-2021.html

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