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LG'den 24-inç boyutunda Full HD destekli yeni LCD monitör

10 yıl
12,6b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 24-inç boyutunda Full HD destekli yeni LCD monitör
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Monitörleri ülkemiz pazarında da satılan LG ürün gamına yeni ve iddialı bir model daha ekliyor. Firmanın W2442PA-BF kod adlı yeni monitörü 24-inç boyutunda ve Full HD desteğiyle geliyor yani kullanıcılar monitörü 1920x1080 çözünürlüğünde kullanabiliyor. Büyük ekran monitöre ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan LCD'nin parlaklığı 300cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş.

Tepki süresi 2ms olarak açıklanan W2442PA-BF kod adlı monitör 160 derecelik dikey ve 170 derecelik yatay görüş açısı sunuyor. HDCP uyumlu olan, DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI portuna da sahip olan monitörün üzerinde 1 watt'lık iki adet dahili hoparlöre de yer verilmiş. 24-inç boyutundaki, Full HD destekli monitörün kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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aozgec 10 yıl
neden 1080? 1200 degil anlayamadim
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bwhiteshark 10 yıl
LED aydınlatmalılar ne zaman çıkacak?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bunla oyun oynamanız için bide kendi fiyatında ekran kartı almak gerek herhalde... sadece müsriflik diyorum..
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01Mrt 10 yıl
sade ürünler ön planda diğer yeni çıkan ürünlerde sade idi...
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whatisnfc 10 yıl
Güzel monitör haber için teşekkürler.
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