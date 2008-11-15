LG'den 24-inç boyutunda Full HD destekli yeni LCD monitör

Tam Boyutta Gör

Monitörleri ülkemiz pazarında da satılan LG ürün gamına yeni ve iddialı bir model daha ekliyor. Firmanın W2442PA-BF kod adlı yeni monitörü 24-inç boyutunda ve Full HD desteğiyle geliyor yani kullanıcılar monitörü 1920x1080 çözünürlüğünde kullanabiliyor. Büyük ekran monitöre ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan LCD'nin parlaklığı 300cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş.

Tepki süresi 2ms olarak açıklanan W2442PA-BF kod adlı monitör 160 derecelik dikey ve 170 derecelik yatay görüş açısı sunuyor. HDCP uyumlu olan, DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak HDMI portuna da sahip olan monitörün üzerinde 1 watt'lık iki adet dahili hoparlöre de yer verilmiş. 24-inç boyutundaki, Full HD destekli monitörün kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.