LG'den LED backlit teknolojili yeni monitör; W2286L

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden LG, LED backlit tabanlı yeni LCD monitörünü duyurdu. Firmanın W2286L kod adını taşıyan 22-inç boyutundaki LCD monitörü, parlak Siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 20mm kalınlığında olan ve 22-inç boyutundaki diğer monitörlere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen yeni monitör, Auto Bright adı verilen teknoloji ile ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık ayarını otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.
Doğal çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olan W2286L, 2,000,000:1 olarak açıklanan karşıtlık oranı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Sinema moduna da sahip olan yeni monitör görüntü aktarımı için çift HDMI ve DVI portları ile geliyor. 300 Avro seviyesinden satışa sunulacak monitörün 24-inç boyutundaki Full HD uyumlu bir üst modeli için de LG'nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.
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İşte bu özellik süper Samsung 2233bw var sürekli akşam olunca parlaklık seviyesini düşürmek zorunda kalıyorum gündüz oluncada bol güneş ışığı alan odam yüzünden tekrar %100 yapıyorum Parlaklık seviyesini
Hatta ince bir cerceveden baska hic bi tasarimi olmasin.
Bıktım bu cicili bicili monitor dizaynlarindan.
Bir LCD' de en iyi görüntüyü doğal çözünürlüğünde alırsın ki bu normalde max çözünürlüğüdür. 1920x1200 çözünürlüğünde bir monitör düşük çözünürlüklerde mesela 1680x1050 veya 1440x900 çözünürlüğünde çok rahatsoz edici bir şekilde bulanık görüntü verir, parlaklığı ve netliği azalır.
Ekran kartlarının da 30+ FPS verebilecek bir üst limiti vardır. Bugün için SLI/Crossfire yapmadan oyun oynanabilecek max çözünürlük ise 1680 x 1050 olarak kabul edebiliriz ki bu 22" bir monitör için çok yeterlidir.
İyi ama tek bir GPU'lu bir sistemin varsa ve oyun oynayacaksan 22" ve 1680x1050 çözünürlüğü olan bir monitör hem daha hesaplı hemde daha performanslı olacaktır. Aytıca bu monitörlerin 2ms GtoG gecikme süreli modellerini bulabilirsin.
Kim alır diye merak ediyorsan yukarıda anlattıklarımın ışığında söyleyebilirim ki; işini bilen oyuncular alır.:)
Samsung un led monitörü 2370led daha gelmediğine göre bu lg bir yıl sonra Türkiye de diyebiliriz Samsung dan en az 6 ay sonra gelir diye düşünüyorum inş yanılırım.
Ama nerdeee...