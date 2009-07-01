LG'den LED backlit teknolojili yeni monitör; W2286L

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Teknoloji dünyasının lider isimlerinden LG, LED backlit tabanlı yeni LCD monitörünü duyurdu. Firmanın W2286L kod adını taşıyan 22-inç boyutundaki LCD monitörü, parlak Siyah tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 20mm kalınlığında olan ve 22-inç boyutundaki diğer monitörlere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen yeni monitör, Auto Bright adı verilen teknoloji ile ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık ayarını otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor.

Doğal çözünürlüğü 1680 x 1050 piksel olan W2286L, 2,000,000:1 olarak açıklanan karşıtlık oranı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Sinema moduna da sahip olan yeni monitör görüntü aktarımı için çift HDMI ve DVI portları ile geliyor. 300 Avro seviyesinden satışa sunulacak monitörün 24-inç boyutundaki Full HD uyumlu bir üst modeli için de LG'nin hazırlık çalışmaları devam ediyor.