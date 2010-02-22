LG'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: T280

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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden LG, ultra-taşınabilir formundaki yeni dizüstü bilgisayarını ülkesinde satışa sunuyor. Firmanın T280 modeli adını taşıyan yeni dizüstü biglisayarı, Intel CULV platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç LED backlit ekranla gelen yeni dizüstü bilgisayarın 2GB bellek ve 320GB/500GB kapasiteli disk ile alınabileceği açıklandı.

Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 4500M entegre grafik çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, Pentium SU4100 veya Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen LG T280'nin Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle 993$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla atışa sunulduğu bildiriliyor.

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