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LG'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: T280

9 yıl
22,6b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: T280
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden LG, ultra-taşınabilir formundaki yeni dizüstü bilgisayarını ülkesinde satışa sunuyor. Firmanın T280 modeli adını taşıyan yeni dizüstü biglisayarı, Intel CULV platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç LED backlit ekranla gelen yeni dizüstü bilgisayarın 2GB bellek ve 320GB/500GB kapasiteli disk ile alınabileceği açıklandı.

Ekran kartı olarak yine bir Intel çözümü olan GMA 4500M entegre grafik çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, Pentium SU4100 veya Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen LG T280'nin Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle 993$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla atışa sunulduğu bildiriliyor.

LG'den ultra-taşınabilir formda yeni dizüstü bilgisayar: T280
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DH Misafiri 7 yıl
harika bi cihaz 1 yıldır kullanıorum ve üstüne gül koklayamıyorum diyebilirim:) çok şık..
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tilgarimo58 7 yıl
Bu cihazı 1 yıldır kullanıyorum piyasada çok bilinmeyen bir model ancak herkes bilgisayara hayran kalıyor :D Bende çok memnunum bir yıl düzgün bir şekilde kullandım pil ömrü hala 4-5 saat özellikle web cam çok acaip şekilde net herkes şaşırıyor soruyor hangi web cam'ı kullanıyorsun diye.Performansıda orta üstü diyebilirim sonuçta işlemci bir i veya core 2 değil ancak yeterli...
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sotoxs 9 yıl
vaio ya benzemiş, güzel. çift çekirdekli rekabeti beklemeye değer
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yc#1 9 yıl
Klavyede en çok kullandığımz tuşlardan olan yön tuşlarını küçük yapmalarından hiç hoşlanmıyorum.
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lvlono 9 yıl
Bence de pahalı bir ürün.Acer Ferrari one 1200 Lİra(kdv dahil) ki hemen hemen aynı özellikte.Ama bu ürün 1200$(kdv dahil).Değmez...
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Batuist 9 yıl
güzel bir cihaza benziyor.. birde artık şu klavyeleri ciklet klavye yapsalar artık daha iyi olur... :)
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DavutGENC 9 yıl
Özellikleri ve tasarımı güzel acıkcası LG Gibi bir deve yakışır acıkcası
üzerindeki aksagam orta düzeyler için yeterli olucaktır.
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br@yn 9 yıl
hp dm1-1010st tarzında bir cihaz. Hemen hemen aynı özelliklere sahip ama bence epey pahalı. Hp sayfasında 1010st için 1008$+kdv göstersede piyasada daaha ucuz. Ama LG bence fiyat konusunda abartmış.
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arsoy 9 yıl
ultrataşınabilirliğin en önemli kriteri olan ağırlığı nedir bu cihazın?
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