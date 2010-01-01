LG'den yeni harici harddisk: XG1 Chic

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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından LG, taşınabilir depolama çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, 3.5 form faktörlük XG1 Chic ailesini duyurdu.

Arşiv düşkünü teknoloji severlere yönelik olan XG1 Chic, 1-1.5 ve 2 TB olarak üç farklı depolama alanıyla geliyor. LG'e göre pazardaki diğer ürünlerin aksine güçlü ve sessiz soğutma sistemine sahip olan ürün, USB 2.0/1.1 arayüzü yanında daha hızlı veri transferine ve okumaya izin veren Sata II arayüzünü de desteklerken, kasa tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak 1TB'lık modelini 120 dolardan Kore'de satışa sunacak olan LG'nin, Ocak ayı içersinde de 1.5 ve 2TB'lık modellerini kullanıcıyla buluşturması bekleniyor.