Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den yeni harici harddisk: XG1 Chic

9 yıl
13,7b
1
3
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG'den yeni harici harddisk: XG1 Chic
Tam Boyutta Gör

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından LG, taşınabilir depolama çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, 3.5 form faktörlük XG1 Chic ailesini duyurdu.

Arşiv düşkünü teknoloji severlere yönelik olan XG1 Chic, 1-1.5 ve 2 TB olarak üç farklı depolama alanıyla geliyor. LG'e göre pazardaki diğer ürünlerin aksine güçlü ve sessiz soğutma sistemine sahip olan ürün, USB 2.0/1.1 arayüzü yanında daha hızlı veri transferine ve okumaya izin veren Sata II arayüzünü de desteklerken, kasa tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak 1TB'lık modelini 120 dolardan Kore'de satışa sunacak olan LG'nin, Ocak ayı içersinde de 1.5 ve 2TB'lık modellerini kullanıcıyla buluşturması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
çirkin pahalı kaba olmamış. Lg tlf larda da öyle. tasarım çok zayıf. seagate'in en sade tasarımları dahi daha şık daha kaliteli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Böyle internet kafeler, film alıp - satan kişiler, iş adamları gibi kişileri çin uygun olacağını düşünüyorum. Yoksa normal ev kullanıcısı DVD'ye yazdırmalı, eğer sürekli erişmesi gereken verileri yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pea. 9 yıl
tipine göre pahalı geldi açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim