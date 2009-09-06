Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da gelebilir

9 yıl
18,5b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da gelebilir
Tam Boyutta Gör

LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da çıkabilir.

3 boyutlu görüntüleme teknolojileri ve uyumlu cihazlar son dönemin en popüler konuları arasında yer alırken, Almanya'da gerçekleştirilen IFA 2009 fuarında da katılımcılar 3D teknolojilere yoğun ilgi gösteriyor. Fuar katılımcıları arasında yer alan Güney Kore merkezli elektronik devi LG, henüz konsept aşamasında olan ancak önümüzdeki yıl satışa sunulabileceği belirtilen 3D yetenekli plazma panelini tanıtıyor.

LG'nin kısaca PDP (Plasma Display Panel) olarak tanımladığı yeni çözümü için henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da 60-inç boyutunda olduğu ve 3D teknolojisinin nimetlerinden faydalanabilmek için Nvidia'nın 3D Vision teknolojisinde olduğu gibi kızıl ötesi sinyallerle çalışan 3D gözlükler ile kullanılabileceği de 3D plazmayla ilgili detaylar arasında yer alıyor.

Yüksek tanımlı video (1080p) desteği sunacağı ve farklı görüntü kaynakları ile HDMI ara birimi üzerinden bağlantı kurabileceği belirtilen LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonunda görünmeyen hoparlörlere yer verileceği de belirtilmekte. LG cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmasa da 2010 için telaffuz edilen 3 boyutlu plazma televizyonunu fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.

LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da gelebilir
Tam Boyutta Gör

3. boyutta yüksek görsel deneyim için televizyon ile birlikte özel gözlüğü kullanılması gerekecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rider30 9 yıl
3D Sinema salonlarından sonra artık evimize gelecek. Kısa sürede TV'lerde yaygınlaşacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selodonanımhaber 9 yıl
60 inch
enaz 10000TL olur bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fnarsil 9 yıl
bari gözlükleride numaralı yapsınlar illa gözlükle kullanmak gerekiyorsa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim