LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da gelebilir

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LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonu 2010'da çıkabilir.

3 boyutlu görüntüleme teknolojileri ve uyumlu cihazlar son dönemin en popüler konuları arasında yer alırken, Almanya'da gerçekleştirilen IFA 2009 fuarında da katılımcılar 3D teknolojilere yoğun ilgi gösteriyor. Fuar katılımcıları arasında yer alan Güney Kore merkezli elektronik devi LG, henüz konsept aşamasında olan ancak önümüzdeki yıl satışa sunulabileceği belirtilen 3D yetenekli plazma panelini tanıtıyor.

LG'nin kısaca PDP (Plasma Display Panel) olarak tanımladığı yeni çözümü için henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da 60-inç boyutunda olduğu ve 3D teknolojisinin nimetlerinden faydalanabilmek için Nvidia'nın 3D Vision teknolojisinde olduğu gibi kızıl ötesi sinyallerle çalışan 3D gözlükler ile kullanılabileceği de 3D plazmayla ilgili detaylar arasında yer alıyor.

Yüksek tanımlı video (1080p) desteği sunacağı ve farklı görüntü kaynakları ile HDMI ara birimi üzerinden bağlantı kurabileceği belirtilen LG'nin 3 boyutlu plazma televizyonunda görünmeyen hoparlörlere yer verileceği de belirtilmekte. LG cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmasa da 2010 için telaffuz edilen 3 boyutlu plazma televizyonunu fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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3. boyutta yüksek görsel deneyim için televizyon ile birlikte özel gözlüğü kullanılması gerekecek.