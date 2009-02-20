LG'nin de 12 MP kameralı cep telefonu geliştirmekte olduğu açıklandı

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Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MCW 2009) Sony Ericsson, sürpriz şekilde 12 MP kameralı Idou modelini tanıtarak teknoloj meraklılarının ilgi odağı haline gelmeyi başarmıştı. Samsung ise düzenlediği toplantıda benzer çözünürlükte bir cep telefonu geliştirdiklerini ancak etkinlik kapsamında duyurmayacaklarını açıklamıştı.

Bugün, başka bir haber LG Mobile cephesinden geldi. LG'nin İngiltere'deki pazarlama müdürü Jeremy Newing, firmanın 12 MP telefon üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Telefonla ilgili herhangi bir teknik detay henüz bulunmamakla beraber dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonlarında da çözünürlük savaşlarının dinecek gibi görünmediğini söyleyebiliriz. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.