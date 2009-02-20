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LG'nin de 12 MP kameralı cep telefonu geliştirmekte olduğu açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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17
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG'nin de 12 MP kameralı cep telefonu geliştirmekte olduğu açıklandı
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Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MCW 2009) Sony Ericsson, sürpriz şekilde 12 MP kameralı Idou modelini tanıtarak teknoloj meraklılarının ilgi odağı haline gelmeyi başarmıştı. Samsung ise düzenlediği toplantıda benzer çözünürlükte bir cep telefonu geliştirdiklerini ancak etkinlik kapsamında duyurmayacaklarını açıklamıştı.

Bugün, başka bir haber LG Mobile cephesinden geldi. LG'nin İngiltere'deki pazarlama müdürü Jeremy Newing, firmanın 12 MP telefon üzerinde çalıştığını resmen açıkladı. Telefonla ilgili herhangi bir teknik detay henüz bulunmamakla beraber dijital kamera sektöründe olduğu kadar cep telefonlarında da çözünürlük savaşlarının dinecek gibi görünmediğini söyleyebiliriz. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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alito 10 yıl
yapsında bi görelim bakalım umarım dış görünümünede önem verir.
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devilmahmut 10 yıl
Bence güzel bir gelişme .Lg son zamanlarda güzel telefn üretmeye başladı.12 Megapiksel üzerinde çalışmaları gayet güzel.Lg başarıların devamını bekliyoz.
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Eren 10 yıl
Evdeki dijital kamera 5 mp be olmaz bu kadar :)
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max975 10 yıl
12 mp olsa ne olur ki!!! işe yaramadıktan sonra.
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Figure 10 yıl
LG, Renoir ile çok başarılı bir iş çıkarttı. Ben başarısını katlayacağını düşünüyorum. Yeni modeli merakla bekliyorum
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