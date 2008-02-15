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LG.Philips'den 18.9" boyutunda yeni panel geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İsmini LG Display olarak değiştirmeye hazırlanan LG.Philips ortaklığı yeni bir panel daha geliştirdil. Firmanın geliştirdiği panel 18.9-inç'lik boyutu ile dikkat çekiyor. Geniş ekran formunda hazırlanan ve 16:9 destekli yeni panel'in LG.Philips tarafından yılın 3. çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor. Firmanın 6. jenerasyon üretim tesislerinde üretilecek olan yeni panel ile LG.Philips orta segmentte iddialı olmayı arzuluyor. Hızla büyüyen LCD pazarında 18.9" panel ile ciddi başarı kazanacağına inan firma takip eden süreçte 24-inç'lik geniş ekran varyasyonu da kullanıma sunmayı hedefliyor.
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ilyus 11 yıl
lg. philips işbirligi umarim bizim için daha karli olur

haber için tşk.
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menem 11 yıl
iilginç boyut
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