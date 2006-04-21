LifeView'den FlyTV Express X1 MST-STA2 ; gelecekteki TV kartınız hazır

1920 li yıllardan bu yana hayatımızda olan televizyonlar, gelişen teknolojiye ayak uydurarak zaman içinde hızlı bir değişim geçirdiler. Görüntü ve yayın teknolojilerindeki gelişmeler televizyonları hala vaz geçimez elektronik ev aletleri arasında kılmaktalar. Televizyonun gelişiminde, görüntüleme teknolojileri büyük önem taşısalar da yayın teknolojilerindeki gelişme yetersiz kalsaydı, görüntüleme teknolojilerindeki gelişmenin pek bir anlamı olmazdı.

Bugün, kablolu tv, dijital karasal yayın (DVB-T) ve dijital uydu yayınları (DVB-S) gibi görüntü kalitesini ve kanal sayısını arttırmaya yönelik yayın teknolojileri sayesinde, yüzlerce kanal, net bir görüntü ve ses kalitesiyle kullanıcılara iletilebilmekte. Fakat aynı anda bir den fazla yayın teknolojisinin bulunması kullanıcıları ürün seçerken zorlamakta. Özellikle alınacak ürün TV kartıysa çoğu zaman kullanıcının hangi yayın teknolojisinden daha fazla yarar sağlayacağını belirleyip ona göre seçim yapması gerekmekte. Zira anakartların üzerinde olan PCI slotları sınırlı ve bir den fazla TV kartını aynı sistemde kullanmak pek sağlıklı değil.

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LifeView 'ün FlyTV Express X1 MST-STA2 isimli ürünü, kullanıcıların TV kartı seçerken yaşadıkları sorunları tamamen ortadan kaldırabilecek güçte bir ürün. Aynı anda analog, DVB-T (karasal dijital yayın), DVB-S (dijital uydu yayınları) ve harci bir görüntü kaynağını işleyebilme yeteneği bulunan TV kartı, PCIe 1x yuvasına takılarak PCI slotunda yer işgal etmemekte.

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LifeView'ün Multiple Streaming Technology (MST) ismini verdiği teknoloji ile aynı anda 4 farklı görüntü kaynağını ekrana yansıtabilen ürün (DVB-T,DVB-S, analog ve harci video kaynağı), gelişmiş PIP (Picture in Picture (Resim içinde resim)) özelliği sayesinde de kullanıcılara dijital yayın akışı sırasında analog kanal görüntüleyebilme ve bu görüntülenen kanalalr arasında hızlı geçiş imkanı sunmakta. Yani dijital uyfudan bir kanal seyrederken, kablolu TV üzerinden yayın yapan bir kanalda ne olduğuna bakıp hızlı bir şekilde bu kanala geçmeniz mümkün.

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FlyTV Express X1 MST-STA2, bilgisayarınızı tam bir görüntüleme merkezine çevirmekte. MPEG 1/2/4 kayıt yapabilen TV kartıyla bir kanalı kayıt ederken bir başka video kaynağındaki kanalı izlemek mümkün. Ayrıca HDTV desteği sayesinde gelecekteki yayınlarada şimdiden hazır bir ürün. LifeView'ün yine 1x PCIe arabirimini kullanan ve Windows XP Media Center edition ile uyumlu olan modelleride bulunmakta.

Henüz fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi belli olmayan ürünün, yine 1x PCIe portunu kullanan ve 2 analog / dijital (sadece DVB-T) tunere sahip olan versiyonu FlyTV Express X1 MST-T2A2 265$ fiyat etiketi taşımakta. Ürünün FlyTV Express X1 MST-T2A2'ye göre çok daha üstün olduğu düşünülürse çıkış fiyatının 300$'ın üzerinde olması beklenebilir.

http://www.lifeview.com.tw/html/products/internal_tv/flytv_express_x1_mst_sta2.htm