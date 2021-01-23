Limbo ve Inside geliştiricisinin yeni oyunu açık dünya oyunu olacak

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Bağımsız oyun sektörünün büyümesi ve popülerleşmesinde öncü oyunlardan biri de şüphesiz ki Limbo'dur. Geliştirici Playdead'in yaptığı Limbo ve ardından yayınlanan Inside, birçok oyuncunun beğenisini kazanmıştı ve bağımsız oyun sektörünün büyümesinde öncü olmuştu.

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Geçtiğimiz yılın mart ayında Epic Games ile anlaşma yapan Playdead'in yeni oyunundan da geçtiğimiz saatlerde yeni detaylar belli oldu. Playdead'in iş ilanına göre stüdyonun yeni oyunu Unreal Engine motoru ile geliştirilecek. Ayrıca oyun üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan bir açık dünya oyunu olacak.

Kesin olarak bir açıklama olmasa da bu oyunun büyük bir ihtimalle PC'de Epic Games'e olacağını söyleyebiliriz. Ne yazık ki oyun hakkında başka bir detay şimdilik bulunmuyor ve yakın zamanda da yeni detaylar öğrenecek gibi değiliz. Ancak iş ilanı ile birlikte oyundan bazı konsept tasarımlar da açığa çıktı. Onları da aşağıdaki galeri bölümünden inceleyebilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/playdead-is-working-on-an-unreal-engine-powered-third-person-open-world-game-first-artworks/

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