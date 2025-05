Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyası başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Ayrıca "Zombiler vs. Vampirler Festivali" devam ediyor. Steam oyun indirimleri 2 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 2 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, No Man's Sky 59.99 dolar yerine 23.99 dolar, The Last of Us Part I 59.99 dolar yerine 29.99 dolar, Vampire Survivors 3.49 dolar yerine 2.79 dolar, Dying Light 2 Stay Human ise 46,00 dolar yerine 15,18 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Beyond: Two Souls, Gang Beasts, Left 4 Dead 2, Ride 4 ve Detroit: Become Human gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) What Remains of Edith Finch 10,59 dolar 2,64 dolar (%75) No Man's Sky 59,99 dolar 23,99 dolar (%60) World War Z 21.69 dolar 7.15 dolar (%67) Football Manager 2024 39,99 dolar 9,99 dolar (%75) Ride 4 39,99 dolar 5,99 dolar (%85) Twelve Minutes 12,99 dolar 5,19 dolar (%60) Left 4 Dead 2 5.79 dolar 0.57 dolar (%90) Escape the Backrooms 5,79 dolar 4,92 dolar (%15) Vampire Survivors 3.49 dolar 2.79 dolar (%20) Beyond: Two Souls 15,99 dolar 3,99 dolar (%75) The Last of Us Part I 59.99 dolar 29.99 dolar (%50) No Man's Sky 59,99 dolar 23,99 dolar (%60) Dying Light 2 Stay Human 46.00 dolar 15.18 dolar (%67) Dysmantle 10,49 dolar 3,35 dolar (%68) Gang Beasts 8,99 dolar 3,59 dolar (%60) Killing Floor 2 29.99 dolar 2.99 dolar (%90)

