Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyası başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 2 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, No Man's Sky 59.99 dolar yerine 23.99 dolar, The Last of Us Part I 59.99 dolar yerine 29.99 dolar, Vampire Survivors 3.49 dolar yerine 2.79 dolar, Dying Light 2 Stay Human ise 46,00 dolar yerine 15,18 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Beyond: Two Souls, Gang Beasts, Left 4 Dead 2, Ride 4 ve Detroit: Become Human gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar
|(%70)
|What Remains of Edith Finch
|10,59 dolar
|2,64 dolar
|(%75)
|No Man's Sky
|59,99 dolar
|23,99 dolar
|(%60)
|World War Z
|21.69 dolar
|7.15 dolar
|(%67)
|Football Manager 2024
|39,99 dolar
|9,99 dolar
|(%75)
|Ride 4
|39,99 dolar
|5,99 dolar
|(%85)
|Twelve Minutes
|12,99 dolar
|5,19 dolar
|(%60)
|Left 4 Dead 2
|5.79 dolar
|0.57 dolar
|(%90)
|Escape the Backrooms
|5,79 dolar
|4,92 dolar
|(%15)
|Vampire Survivors
|3.49 dolar
|2.79 dolar
|(%20)
|Beyond: Two Souls
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|(%75)
|The Last of Us Part I
|59.99 dolar
|29.99 dolar
|(%50)
|No Man's Sky
|59,99 dolar
|23,99 dolar
|(%60)
|Dying Light 2 Stay Human
|46.00 dolar
|15.18 dolar
|(%67)
|Dysmantle
|10,49 dolar
|3,35 dolar
|(%68)
|Gang Beasts
|8,99 dolar
|3,59 dolar
|(%60)
|Killing Floor 2
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|(%90)