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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu

    Capcom'un başarılı oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'tan ilk bakış videosu paylaşıldı ve çıkış tarihi açıklandı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village için düzenlenen etkinlikte oyuna dair yeni detaylar açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor"

    Geçtiğimiz dakikalarda düzenlenen etkinlikte bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın resmi çıkış tarihi duyuruldu ve ayrıca eski nesle de geleceği açıklandı. Oyun 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Eski nesil sürümünü alanlar ücretsiz bir şekilde yeni nesle yükseltme yapabilecek.

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    Ayrıca sürpriz bir şekilde Resident Evil Village'in demosu da gün içerisinde yayınlanacak. Demo ne yazık ki yalnızca PlayStation 5 sahipleri için erişilebilir olacak. İlkbahar aylarında da diğer platformlar için demo yayınlanacağı açıklandı.

    Son olarak da Resident Evil serisinin 25. yıl dönümü şerefine Resident Evil Village satın alanlara ücretsiz olarak sunulacak olan Resident Evil Re:Verse, 6 kişilik çevrimiçi deathmatch modu sunacak.

    Oyun için ayrıca oynanış videosu ve oynanış fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.

    Oynanış Fragmanı

    Oynanış Videosu

    Resident Evil Re:Verse



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X X4eros 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resident evil 4 remake yapıp sonradan 8e çevirmişler gibi tuhaf bir oyun
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    vamp (b .) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun hikaye ve anlatım olarak güzeldir korkuyu hissettirir de yani ne bileyim ben grafikleri beğenmedim. Yeni nesil cihazlara yakışmıyor.
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