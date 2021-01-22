Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village için düzenlenen etkinlikte oyuna dair yeni detaylar açıklandı.

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Geçtiğimiz dakikalarda düzenlenen etkinlikte bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil Village'ın resmi çıkış tarihi duyuruldu ve ayrıca eski nesle de geleceği açıklandı. Oyun 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Eski nesil sürümünü alanlar ücretsiz bir şekilde yeni nesle yükseltme yapabilecek.

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Ayrıca sürpriz bir şekilde Resident Evil Village'in demosu da gün içerisinde yayınlanacak. Demo ne yazık ki yalnızca PlayStation 5 sahipleri için erişilebilir olacak. İlkbahar aylarında da diğer platformlar için demo yayınlanacağı açıklandı.

Son olarak da Resident Evil serisinin 25. yıl dönümü şerefine Resident Evil Village satın alanlara ücretsiz olarak sunulacak olan Resident Evil Re:Verse, 6 kişilik çevrimiçi deathmatch modu sunacak.

Oyun için ayrıca oynanış videosu ve oynanış fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanları aşağıda bulabilirsiniz.

Oynanış Fragmanı

Oynanış Videosu

Resident Evil Re:Verse

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