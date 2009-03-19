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Linux, netbook dünyasındaki pozisyonunu kaybedebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Linux, netbook dünyasındaki pozisyonunu kaybedebilir
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Maliyet gözetilerek hazırlanan, yüksek taşınabilirlik yeteneklerine sahip netbook sistemlerin pazara giriş yapmasıyla birlikte popülaritesi artmaya başlayan ve başta Ubuntu olmak üzere bazı versiyonlar kayda değer kullanım oranlarına ulaşan Linux için netbook segmentinin bu yıl oldukça zorlu geçeceği belirtiliyor.

Araştırma firması tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Windows XP'nin netbook dünyasındaki kontrolü ele geçirmesi, masaüstü sistemlerdeki işletim sistemiyle aynı bağlara sahip olması nedeniyle netbook'ların önemli bir ksımına girmeyi başarırıken, Micorosoft'un Windows 7'nin netbook versiyonunu hazırladığı da biliniyor.

Yapılan çalışmaya göre, 2008'de netbook dünyasının %70'ine kadar ulaşmayı başaran Linux'un bu pazardaki payının sene sonunda %10'a kadar gerileyebileceği ön görülüyor. Öte yandan ARM tabanlı netbook'ların başarısı Linux'u yeniden gündeme taşıyabilir ancak bunun için bir süre daha beklenmesi gerekecek.


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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler zira olagan bişey bana göre
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ßy Spécops. 10 yıl
Windows 7'yi denemem gerekiyor.Bakalım Linux'a pozisyon kaybettirebilecek kadar güzelmiymiş.:)
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