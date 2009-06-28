Logitec dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni DVD sürücüsünü duyurdu

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Logitec dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı harici formdaki yeni DVD sürücüsünü duyurdu. Firmanın Teac tarafından üretilen LDV-P8U2L serisi yeni DVD sürücüsü 132.8 x 146 x 15 mm boyutlarında ve 250 gram ağırlığında. Yazma özelliği bulunmayan, CD'leri 24x, DVD'leri ise 8x hızlarında okuyabilen harici sürücü, USB 2.0 ara birimi üzerinden bağlanıyor.

Özellikle netbook kullanıcılarının ilgi göstermesi beklenen harici sürücü, 55$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyor.

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