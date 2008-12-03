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Logitech 1 milyarıncı faresinin satışını gerçekleştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech 1 milyarıncı faresinin satışını gerçekleştirdi
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Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech önemli bir başarıya imza atarak 1 milyarıncı evet yanlış okumadınız 1 milyarıncı faresinin (mouse) satışını gerçekleştirdi.

Firma tarihinde önemli bir kilometre taşı olan bu başarının geçmişi yaklaşık 16 sene öncesine, 1982 yılına uzanıyor. Resmini yukarıda gördüğünüz P4 isimli fare Logitech'in kullanıma sunduğu ilk fare olarak firmanın pazardaki ilk ve bugünlere gelmesinde belkide en önemli modellerinden biriydi.

Günde 376,000, ayda ise 7.8 milyon fare üreten ve bu açıdan sektörün en büyüklerinden biri olan Logitech için artık yeni hedef 2 milyarıncı faresini kullanıcılar ile buluşturabilmek.


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DavutGENC 10 yıl
abi bunlar işletim sistemi yazılımına girerse microsoft a yol gözükür
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zouzouni 10 yıl
Bu bir milyarın içinde ben de varım. Gerçekten de yeni fare alacaklar için ilk seçenek çoğu zaman Logitech oluyor. Tebrikler Logitech.
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XivA 10 yıl
fare + klavye + gamepad denince rakipsizdir. microsoft falan o gitsin code geliştirsin :))
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!KO 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

fare + klavye + gamepad denince rakipsizdir. microsoft falan o gitsin code geliştirsin :))

Razer
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Batuist 10 yıl
bu da demek oluyor ki dünya nüfusunun 6'da birine mouse satmışlar.. olağanüstü bir başarı...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
klavyem logitech farem ideazon çok mutluyum =D
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natcenk 10 yıl
süper mouse muş resimddeki :D
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venom88 10 yıl
Normal kaliteli mouse isteyenler için her zaman ilk seçeneklerden biri logitech 1 milyarın içinde benim 4 mouse um var :D
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freestyler7 10 yıl
Benim daha logitech mouse almışlığım yok ama gerçekten çok kaliteli olduğunu yorumlarını
duydum
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