Logitech 1 milyarıncı faresinin satışını gerçekleştirdi

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Çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech önemli bir başarıya imza atarak 1 milyarıncı evet yanlış okumadınız 1 milyarıncı faresinin (mouse) satışını gerçekleştirdi.

Firma tarihinde önemli bir kilometre taşı olan bu başarının geçmişi yaklaşık 16 sene öncesine, 1982 yılına uzanıyor. Resmini yukarıda gördüğünüz P4 isimli fare Logitech'in kullanıma sunduğu ilk fare olarak firmanın pazardaki ilk ve bugünlere gelmesinde belkide en önemli modellerinden biriydi.

Günde 376,000, ayda ise 7.8 milyon fare üreten ve bu açıdan sektörün en büyüklerinden biri olan Logitech için artık yeni hedef 2 milyarıncı faresini kullanıcılar ile buluşturabilmek.