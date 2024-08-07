Logitech, eleştirilere cevap verdi: "Fare abonelik hizmeti sadece bir fikir"

Tam Boyutta Gör Logitech CEO'su Hanneke Faber, geçtiğimiz günlerde abonelik ile sunulan "sonsuza kadar" kullanılabilecek bir fare konsepti planladıklarını aktarmış ve tepki çekmişti. Gelen tepkilerden sonra Logitech iletişim başkanı Nicole Kenyon açıklamada bulunarak, abonelikle sunulan bir fare planları olmadıklarını söyledi.

"Sadece bir fikir"

Logitech CEO'su Hanneke Faber, Verge'e yaptığı açıklamada, uzun süre dayanan, yüksek kaliteli ve yazılım desteğine sahip abonelik hizmeti şeklinde sunulan sonsuz fare konseptine yönelik erken planlarını paylaşmış ve bunu ulaşmak istedikleri hedeflerden biri olduğunu söylemişti. Gelen tepkilerden sonra Kenyon, bahsedilen farenin gerçek veya planlanmış bir ürün olmadığını, gelecekte daha sürdürülebilir bir tüketici elektroniği için olasılıklardan biri olduğunu ifade etti.

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Günümüzde teknoloji şirketleri, abonelik hizmetlerine yönelerek sürekli bir gelir akışı elde etmeyi amaçlıyor. Ancak, mouse gibi sıradan bir çevre birimi için abonelik hizmeti sunma fikri, doğal olarak birçok kişinin tepkisini çekti. Şirket, şimdilik böyle bir planları olmadıklarını söylese de, ileride bu konsepti hayata geçirmeyeceklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.

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Logitech, fare abonelik hizmeti eleştirilerine cevap verdi