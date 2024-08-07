Logitech, eleştirilere cevap verdi: "Fare abonelik hizmeti sadece bir fikir"

"Sadece bir fikir"
Logitech CEO'su Hanneke Faber, Verge'e yaptığı açıklamada, uzun süre dayanan, yüksek kaliteli ve yazılım desteğine sahip abonelik hizmeti şeklinde sunulan sonsuz fare konseptine yönelik erken planlarını paylaşmış ve bunu ulaşmak istedikleri hedeflerden biri olduğunu söylemişti. Gelen tepkilerden sonra Kenyon, bahsedilen farenin gerçek veya planlanmış bir ürün olmadığını, gelecekte daha sürdürülebilir bir tüketici elektroniği için olasılıklardan biri olduğunu ifade etti.
Günümüzde teknoloji şirketleri, abonelik hizmetlerine yönelerek sürekli bir gelir akışı elde etmeyi amaçlıyor. Ancak, mouse gibi sıradan bir çevre birimi için abonelik hizmeti sunma fikri, doğal olarak birçok kişinin tepkisini çekti. Şirket, şimdilik böyle bir planları olmadıklarını söylese de, ileride bu konsepti hayata geçirmeyeceklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.