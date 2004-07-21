Logitech Orbit (Sphere) WebCam'lardaki bir sonraki adım

Dünyanın en popüler ürünlerinden olup ülkemizdeki hızlı internetin yaygın olmaması nedeniyle pek popüler olmayan Web Cam'ler yeni nesile Logitech'in QuickCam Orbit'i ile geçtiler denilebilir. Bu yeni nesilin başlıca özellikleri şöyle ;

128 derece yatay, 54 C dikey motorlu hareket edebilen sistem

Hareket sonrası görebileceği görüş açısı aralık 180 derece yatay, 90 C dikey

Yüz takip sistemi ile aynı pozisyonda felç geçirmek yerine sizi takip eden teknoloji

Dahili mikrofon ile ses aktarımı üstelik video ses aynı kablodan USB 2.0 üzerinden

Göz seviyesini sağlayabilmek için masa üstüne koyacağınız 23 cm'lik ayaklık

VGA CCD sensörler ile 640x480 30 kare/sn video çekimi

Kolay yazılım ile MSN Messanger ve Yahoo Messenger'a anında video eklenmesi

Tabii bu getirirlerin hepsinin bir fiyatı söz konusu oda yurtdışı fiyatının 129$ olması. Bunun dışında artık WebCam'lerin bu çeşitleri sadece kişisel amaçla kullanılıyorlar, gözetleme ve takip sistemleri için kablosuz 802.11b teknlojisini kullanan IP tabanlı mini sunucusunu barındıran Web Kameraları çok daha kullanışlılar.

Çektiği videoları incelemenin yapıldığı Envynews.com sitesinden indirip bakabilirsiniz. Dikkat edin dosyaların toplamı 155 Mb. Sanırım kalitesi hakkında yeterince fikre sahip olabileceksiniz. Ürün ülkemizde 169$'dan ürünün avrupa pazarı ismi olan Sphere adı altında satılmakta.

http://www.envynews.com/index.php?ID=678