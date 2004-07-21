Logitech Orbit (Sphere) WebCam'lardaki bir sonraki adım

Dünyanın en popüler ürünlerinden olup ülkemizdeki hızlı internetin yaygın olmaması nedeniyle pek popüler olmayan Web Cam'ler yeni nesile Logitech'in QuickCam Orbit'i ile geçtiler denilebilir. Bu yeni nesilin başlıca özellikleri şöyle ;
- 128 derece yatay, 54 C dikey motorlu hareket edebilen sistem
- Hareket sonrası görebileceği görüş açısı aralık 180 derece yatay, 90 C dikey
- Yüz takip sistemi ile aynı pozisyonda felç geçirmek yerine sizi takip eden teknoloji
- Dahili mikrofon ile ses aktarımı üstelik video ses aynı kablodan USB 2.0 üzerinden
- Göz seviyesini sağlayabilmek için masa üstüne koyacağınız 23 cm'lik ayaklık
- VGA CCD sensörler ile 640x480 30 kare/sn video çekimi
- Kolay yazılım ile MSN Messanger ve Yahoo Messenger'a anında video eklenmesi
Tabii bu getirirlerin hepsinin bir fiyatı söz konusu oda yurtdışı fiyatının 129$ olması. Bunun dışında artık WebCam'lerin bu çeşitleri sadece kişisel amaçla kullanılıyorlar, gözetleme ve takip sistemleri için kablosuz 802.11b teknlojisini kullanan IP tabanlı mini sunucusunu barındıran Web Kameraları çok daha kullanışlılar.
Çektiği videoları incelemenin yapıldığı Envynews.com sitesinden indirip bakabilirsiniz. Dikkat edin dosyaların toplamı 155 Mb. Sanırım kalitesi hakkında yeterince fikre sahip olabileceksiniz. Ürün ülkemizde 169$'dan ürünün avrupa pazarı ismi olan Sphere adı altında satılmakta.
http://www.envynews.com/index.php?ID=678 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendime 8 Nisan 2004 tarihinde hızlı sistem'den Logitech QuickCam Pro 4000 satın almıştım. Aynı tarihte ve aynı yerde Logitech'in QuickCam Orbit'i satışa sunulmaktaydı ve hala satılıyor. Sanırım sadece adı farklı yazılmış.
LOGITECH - QUICKCAM SPHERE WEBCAM
hs.com.tr/...
Hatta Logitech'in kendi sitesinde QUICKCAM SPHERE WEBCAM adını taşıyan bir WebCam yok
logitech.com/...
ama Google'da arattırdığımızda bu ürüne ait bir çok site ile karşılaşıyoruz....
google.com.tr/...
LOGITECH - QUICKCAM SPHERE WEBCAM ile LOGITECH QuickCam® Orbit acaba aynı kamera mı yoksa farklı kameralar mı? Yanlışım varsa lütfen düzeltin...
Saygılarımla....
Ülkemizde 169$'dan satışa sunulmuş. KDV dahil 200$ ediyor gerçekten bayağı yüksek bir maliyet.