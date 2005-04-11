Logitech'den Uzaktan Kumanda ve Mouse karışımı ; MediaPlay Cordless Mouse

HTPC (Home Theater Personal Computer)'ler son zamanlarda yurtdışında oldukça revaçtalar. Kullanıcıların oturma odalarındaki genel multimedia gereksinimlerine cevap vermek üzere daha küçük ve sessiz yapılarda inşa edilmiş makinalar aynı zamanda oturduğunuz yerden rahat kumanda edilebilmeleri için kablosuz klavye ve televizyon kumandası benzeri aksesuarlarla gelmekteler.

Windows Media Center Edition işletim sistemi sayesinde, kullanıcılara oturdukları yerden video kayıt / oynatma, MP3 ve benzeri müzik dosyalarını çalma, Internette sörf veya oyun oynama gibi normal PC'lerle yapılabilecek herşeyi oturma odanızdaki televizyonda sunabilen HTPC'ler günümüzdeki popülerliklerini gelecektede koruyacak gibiler.

Tabi HTPC'ler bu kadar popüler olunca ve kullanıcılar tarafından satın alınmaya başlanınca, aksesuar üreticileride boş durmayıp kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermeye yönelik ürünlerini ardı ardına piyasaya sürüyorlar. Logitech MediaPlay Cordless Mouse'da piyasaya sürülen ve HTPC sahiplerine yönelik kullanımı kolaylaştırmayı amaçlayan bir ürün.

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Logitech MediaPlay Cordless Mouse, diğer türevlerinden farklı olarak üzerinde media oynatıcıların kontrölü için ek tuşlar içermekte. Bu ek tuşlar, duraklat / oynat, ses açma kısma, bir önceki / bir sonraki ve Media Player'a kolay erişim için media tuşu olmak üzere 4 grupta toplam altı (6) adet olarak mouse üstüne konumlandırılmış durumda.

Oturma odanızdaki kontrol ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap verebilmek için Logitech MediaPlay Cordless Mouse, özel ergonomik yapısı ile aynı zamanda direk kumanda gibi ele alarak kullanmaya uygun yapılmış. Ayrıca tuşlarının alttan aydınlatmalı olması sayesinde ısışlar kapalıykende sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızı kumanda edebilirsiniz. Mouse hareket algılaması için optik sensör kullanıyor fakat ele alındığında kullanıcının rahatsız olmasını engellemek için optik alıcının kullandığı ışık renksiz yapılmış.

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Mouse, USB'ye bağlanan RF alıcısı sayesinde üç (3) metre uzaklığa kadar kablosuz haberleşebilmekte. İletişimin radyo frekansları ile yapılması oturma odanız için oldukça ideal çünkü kızıl ötesi ile iletişimde cihazın devamlı alıcıya dönük tutulmak zorunda olması kullanımı kısıtlayan bir etken. Mouse sadece HTPC'lerle değil notebook ve desktop PC lerlede beraberinde gelen yazılım sayesinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilmekte. Cihazla birlikte verilen yazılımla her ne kadar Windows Media Center Edition ile yapılabilecekler kadar olmasada bilgisayarınızı medya merkezine dönüştürmeniz mümkün.

Logitech Media Life isimli yazılım sayesinde mouse'unuzla oturduğunuz yerden bilgisayarınızdaki resimler arasında gezinme, Media Player, itunes yada winamp gibi bir medya çalıcı yazılımı kontrol etmek mümkün. Ayrıca yazılımın yetenekleri arasında Internet radyolarına kolay erişim sağlayıp kullanıcının internet üzerinden radyo dinlemesini sağlamakta bulunuyor.

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Mouse'un incelemelerinin bulunduğu sitelerde oyun performansı düşük bulunmuş. Bilgisayarla kablosuz olarak haberleştiğinden arada atlamalar yada tuş basılı kalması gibi sorunlar yaşandığı belirtilmiş. Tabi bunlar olmaması gereken şeyler fakat ürünün türünün ilk örneklerinden olduğu düşünülürse ileriki versiyonlarının bu hatalardan daha arınmış bir şekilde çıkacağını söylemek zor değil.

2AA pil ile çalışan mouse aynı zamanda bir açma/kapama tuşunada sahip. Böylece kullanmadığınız zamanlarda cihazın boşuna pil tüketmesinin önüne geçiyorsunuz. Ülkemizde 65$+kdv gibi bir etiketle satılan cihazı eğer bilgisayarınızı uaktan kontrol etmek istiyor yada bir HTPC sahibiyseniz bu mouse uzaktan kontrol ihtiyaçlarınızın bir kısmını karşılayacaktır.

http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=3,CONTENTID=9340