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    Louis Vuitton lüks kablosuz kulaklığını duyurdu

    Master & Dynamic firmasının MW07 Plus tam kablosuz kulaklık modelini temel alan Louis Vuitton Horizon kulaklık modeli tam 3 kat daha pahalı olarak satılıyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Louis Vuitton lüks kablosuz kulaklığını duyurdu
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    Son dönemde adeta patlama yapan ve birbiri ardına firmaların akın ettiği kablosuz kulaklık segmenti nihayet lüks üretim firmalarının da dikkatini çekti. Louis Vuitton lüks tüketim kulaklıkları piyasaya sürmeye devam ediyor.

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    Louis Vuitton Horizon özellikleri ve fiyatı

    Louis Vuitton Horizon adındaki yeni kulaklık Master & Dynamic firmasının MW07 Plus tam kablosuz kulaklık modelini temel alıyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarjlı kılıfı ile birlikte 20 saat daha ekstra süre sağlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    MW07 Plus geçen yıl piyasaya çıkmış ve ses kalitesi açısından başarılı bulunmuştu. 10mm berilyum sürücüler yüksek kaliteli ses sunuyordu. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliği de önemli bir ekstra olarak değerlendiriliyordu.

    Bununla birlikte Louis Vuitton markası altında yer alması fiyatı neredeyse üçe katlamış. Louis Vuitton Horizon kulaklıklar 1090$ gibi segmentin oldukça üzerinde bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.ubergizmo.com/2020/01/louis-vuitton-true-wireless-earbuds/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    monacomen 2 gün yeni yorumcu
    Yakında salı pazarında bile satılır bunlardan, kulaklıkların üzerine geçirilebilir plastik LV korsan aparatları da her yerde bulunur artık.
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    cızırtılıhoparlör 2 gün
    Kaliteli,ses üzerine uzmanlaşmış bir sürü marka varken bunu almak apltallıktır...
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    Erasmus78 2 gün
    Her malın bir alıcısı vardır.

    Appstore ilk açıldığı yıllarda tek işlevi 999$ lik fiyatı olan "I am rich" (Fonda büyük bir elmas resmi olan bir duvar kağıdı) uygulamasını gördükten sonra hiç bir şey beni fiyatıyla şaşırtamaz
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    IceRulez 2 gün
    Temiz iş. Marka imajı nedir şekil a.
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