Louis Vuitton lüks kablosuz kulaklığını duyurdu

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Son dönemde adeta patlama yapan ve birbiri ardına firmaların akın ettiği kablosuz kulaklık segmenti nihayet lüks üretim firmalarının da dikkatini çekti. Louis Vuitton lüks tüketim kulaklıkları piyasaya sürmeye devam ediyor.

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Louis Vuitton Horizon özellikleri ve fiyatı

Louis Vuitton Horizon adındaki yeni kulaklık Master & Dynamic firmasının MW07 Plus tam kablosuz kulaklık modelini temel alıyor. Kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarjlı kılıfı ile birlikte 20 saat daha ekstra süre sağlanıyor.

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MW07 Plus geçen yıl piyasaya çıkmış ve ses kalitesi açısından başarılı bulunmuştu. 10mm berilyum sürücüler yüksek kaliteli ses sunuyordu. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliği de önemli bir ekstra olarak değerlendiriliyordu.

Bununla birlikte Louis Vuitton markası altında yer alması fiyatı neredeyse üçe katlamış. Louis Vuitton Horizon kulaklıklar 1090$ gibi segmentin oldukça üzerinde bir fiyat etiketine sahip.

https://www.ubergizmo.com/2020/01/louis-vuitton-true-wireless-earbuds/

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