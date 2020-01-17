Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim

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Yıllar önce piyasaya sürdüğü AirPods adındaki kablosuz kulaklıkları ile Apple sektörü adeta baştan aşağı değiştirdi. En küçük kulaklık üreticisinde bile artık en az bir tane tam kablosuz kulaklık portföye girmiş durumda.

Tek hakim

Arada bir kablo olmadan iletişim kuran ve stereo ses verebilen kulaklıkları ifade eden tam kablosuz veya gerçek kablosuz tanımı son dönemde yükselen trend haline geldi. Farklı fiyat seviyelerinde pek çok tam kablosuz kulaklık bulmak mümkün.

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Önce adım atmanın verdiği avantajı iyi kullanan Apple iki standart kulaklık ve bir de Pro gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık piyasaya sürdü. Fiyat seviyesi yüksek olmasına rağmen Airpods modelleri adeta peynir ekmek gibi sattı. Öyle ki tedarikçi firmaların yeni üretim bantları faaliyete soktuğu belirtiliyor.

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Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre 2019 yılında Apple yaklaşık 60 milyon AirPods satışı yaptı ve yıl bazında yüzde 100 artış yakaladı. Apple'ın kablosuz kulaklık pazarının lideri olduğu biliniyor. Tam kablosuz sınıfında ise yüzde 50 üzerinde hakimiyet seviyesine çıkmış durumda. Firma bu segmentteki gelirlerin yüzde 71'ini alıyor. Sadece kış tatili döneminde AirPods serisi 4 milyar dolar gelir elde etti.

Apple'ın ardından Xiaomi ve Samsung onar puanlık pay ile sıralanıyor. Kısa bir hesapla bu iki firmanın 12 milyon civarında tam kablosuz kulaklık sattığı tahminini yapabiliriz.

Önümüzdeki dönemde daha fazla firmanın tam kablosuz kulaklık sınıfına adım atacağı tahmin ediliyor. Özellikle alt seviyede Çinli firmaların yoğun bir rekabeti olacak. Yine de Apple'ın en az bir 5 yıl daha liderliği elinde tutacağı tahmin ediliyor.

https://9to5mac.com/2020/01/15/60-million-airpods-sold-in-2019/

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