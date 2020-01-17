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    Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim

    AirPods kulaklık serisi ile tam kablosuz kulaklık sınıfında yüzde 50 üzerinde pazar payı elde eden Apple gelirlerin ise yüzde 71'ini topluyor. Kalanlar ise küçük bir paya razı oluyor.
    5 gün
    2,5b
    1
    18
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim
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    Yıllar önce piyasaya sürdüğü AirPods adındaki kablosuz kulaklıkları ile Apple sektörü adeta baştan aşağı değiştirdi. En küçük kulaklık üreticisinde bile artık en az bir tane tam kablosuz kulaklık portföye girmiş durumda.

    Tek hakim

    Arada bir kablo olmadan iletişim kuran ve stereo ses verebilen kulaklıkları ifade eden tam kablosuz veya gerçek kablosuz tanımı son dönemde yükselen trend haline geldi. Farklı fiyat seviyelerinde pek çok tam kablosuz kulaklık bulmak mümkün.

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    Önce adım atmanın verdiği avantajı iyi kullanan Apple iki standart kulaklık ve bir de Pro gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklık piyasaya sürdü. Fiyat seviyesi yüksek olmasına rağmen Airpods modelleri adeta peynir ekmek gibi sattı. Öyle ki tedarikçi firmaların yeni üretim bantları faaliyete soktuğu belirtiliyor.

    Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim
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    Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre 2019 yılında Apple yaklaşık 60 milyon AirPods satışı yaptı ve yıl bazında yüzde 100 artış yakaladı. Apple'ın kablosuz kulaklık pazarının lideri olduğu biliniyor. Tam kablosuz sınıfında ise yüzde 50 üzerinde hakimiyet seviyesine çıkmış durumda. Firma bu segmentteki gelirlerin yüzde 71'ini alıyor. Sadece kış tatili döneminde AirPods serisi 4 milyar dolar gelir elde etti.

    Apple'ın ardından Xiaomi ve Samsung onar puanlık pay ile sıralanıyor. Kısa bir hesapla bu iki firmanın 12 milyon civarında tam kablosuz kulaklık sattığı tahminini yapabiliriz.

    Önümüzdeki dönemde daha fazla firmanın tam kablosuz kulaklık sınıfına adım atacağı tahmin ediliyor. Özellikle alt seviyede Çinli firmaların yoğun bir rekabeti olacak. Yine de Apple'ın en az bir 5 yıl daha liderliği elinde tutacağı tahmin ediliyor.



    https://9to5mac.com/2020/01/15/60-million-airpods-sold-in-2019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khytr89 5 gün en beğenilen
    Pazar payı elde etmesi kaliteli olduğu anlamaına gelmiyor, bu kulaklığı alanların %90 ı ses kalitesinden anlamayan sırf moda olduğu ve cool gozuktugu için alanlar ve hatta sadece kulaginda süs olsun diye takanlar :) Apple ın cihazları 5krş etmez sadece pazarlama taktiği takdir edilebilir.



    Ses kalitesi arayan Harman, Sony (premium seriler) , Akg , Boss vs alır ve senelerce kullanır.



    Hatta Apple Airpods un 4 kat dusuk fiyatina satilan Samsung Level U Pro bile Airpods dan bir tik daha kaliteli ses veriyor.
    Pazar payı elde etmesi kaliteli olduğu anlamaına gelmiyor, bu kulaklığı alanların %90 ı ses kalitesinden anlamayan sırf moda olduğu ve cool gozuktugu için alan...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Extreme Victory 5 gün
    a-aaaa hic fandroid yok?! Neden acaba...
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    canavan06 5 gün
    Pro olanı muazzam..
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    alemburda34 4 gün
    telefonla görüşmede çoğu kablosuz kulaklık vasat iyi olanlarda 1000 tl ve üzeri oluyor.
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    Fx_57,5 5 gün
    apple tezek satsa alacak bir kitle var.
    malum kesim bakın ben apple yeaa demek için bile alıyordur emiim.

    ben iphone kullanırkende kutudan çıkanı kullanmazdım ne kulakta duruyor nede ses yalıtımı var.

    pro olanına birşey diyemem fakat kulaklığı kulaklık markasından akacaksın eğer bukadar para verilecekse.
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    drjacob 5 gün
    Kulaklık , saat , tablet'de rakibi yok zaten
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    Mair 5 gün
    Apple yaparsa iyi yapar. En azından malzeme kalitesi anlamında iyi yapar. Diğer iyi kaliteli bluetooth veya normal kulaklıklar için kulakligim.net/...

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    Kerim5100 5 gün
    Sırf benzediği için içi boş maketi bile satılıyor. Hani alanın ne için aldığını bilin diye söylüyorum :D
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    kreat 5 gün
    Marka özentisi olmasa o kadar satabilir miydi? 3.5 mm jackı da kaldıran bunlardı.
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    WmGMD 5 gün
    Ses kalitesini beğenmesem de görüşme vb yapmakta sıkıntı yasatmadigindan tercih edilebilir. Çünkü o xiaomi ler felan bunu pek beceremiyor
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    MetalWave 5 gün
    bu şaşırtıcı bir durum, bence xiaomi earbuds unun kaç tane satıldığını saymıyorlar. sadece hepsiburada da 2000 tane yorum var. yurt dışında da bu kadar çok sattığını düşünüyorum. hatta airpods alanında 10 da 1 fiyatına olduğu için meraktan onu aldığını bile düşünüyorum.
    Yanıtla +2
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    khytr89 5 gün en beğenilen
    Pazar payı elde etmesi kaliteli olduğu anlamaına gelmiyor, bu kulaklığı alanların %90 ı ses kalitesinden anlamayan sırf moda olduğu ve cool gozuktugu için alanlar ve hatta sadece kulaginda süs olsun diye takanlar :) Apple ın cihazları 5krş etmez sadece pazarlama taktiği takdir edilebilir.



    Ses kalitesi arayan Harman, Sony (premium seriler) , Akg , Boss vs alır ve senelerce kullanır.



    Hatta Apple Airpods un 4 kat dusuk fiyatina satilan Samsung Level U Pro bile Airpods dan bir tik daha kaliteli ses veriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    MrKattchup 5 gün khytr89
    Verdiğiniz oran zaten uydurma da şöyle bir gerçek var kimse ses kalitesinin takdire şayan olduğunu söylemiyor hatta Apple bile sesi müthiş b&o veya sh ile sesi mukayese edilebilir demiyor. Ama en iyisi olduğu bir nokta var şu an piyasada en iyi çalışan gerçek kablosuz kulaklık ve diğerlerinden ayıran özelliği gerçekten akıllı olması, kendini güncelleyebiliyor ve siri komutlarını eksiksiz anlıyor, o bahsettiğiniz kulaklıklar müzikte çok iyi bir film açayım diyorsunuz ses kaymalarıyla boğuşuyorsunuz ses ara ara kesiliyor gibi, yani alanlara sallayacam siye gerçeklere gözlerinizi kapamayın.
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