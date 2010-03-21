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LSI'dan 1.5GB/sn okuma ve 1.2GB/sn yazma hızı sunan yeni SSD depolama birimi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LSI'dan 1.5GB/sn okuma ve 1.2GB/sn yazma hızı sunan yeni SSD depolama birimi
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Daha çok kurumsal ağ teknolojileri üzerine çalışan ve iki ay önce yüksek performanslı SSD çözümleri için dünya devi disk üreticilerinden Seagate ile iş birliğine gittiğini açıklayan LSI, kurumsal sunucular için hazırladığı, PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsünü duyurdu. LSISSS6200 kod adını taşıyan ve 300GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulacağı belirtilen yeni depolama çözümü, SAS ara brimini kullanıyor ve 1.5GB/saniye düzeyinde okuma ile 1.2GB/saniye düzeyinde yazma hızlarına destek sunabiliyor. Rastglere 4KB okuma performansı 150.000 IOPS olarak açıklanan sürücü, bu açıdan Fusion-IO firmasının ioDrive çözümlerinden de hızlı olmayı başarıyor.

Önümüzdeki günlerde OEM üreticilerine sağlanmaya başlayacağı açıklanan PCIe tabanlı yeni depolama sürücüsünün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Susturucu10Şanlı 9 yıl
vay anam vay vay vay bu nasıl bir hızdır yahu bunu birde 4lü raid yaptığını düşün allah aman tanrım....
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donanımcı123 9 yıl
Bu diskleri almak isteyen arkadaşlar acaba saniyede 1 gb/s okuma yazma hızlarını ne amaçla kullanacaklar onlarıda bir yazsalardı. O kadar laf olsun diye raid yapan tanıdığım arkadaş var ki hayretle izliyorum. Bilgisayarıda haftada 1 açarlar 1-2 müzik dinlerler kapatırlar. Ama sorsan raid yapmıştır saniyede 400-500 mb/s okuma hızı vardır disklerinin ama birgün işine yaramamıştır.
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dennjS 9 yıl
1 milyar olsa belki düşünürüm :P
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unixx 9 yıl
1 mılyara 500 gb versinler alırım ben
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fatihcanery 9 yıl
respire91,1000 liraya alırsan takla at :) hatta o fiyata satılırsa ilk talibi benim ,gerçekten hızları hayal etmesi bile güzel.Bunun üzerine windowsu kursak galiba saniyeler icinde windows hazır olur ,oyunlardaki hdd darboğası kesinlikle son bulur.hd filmleri ,blu-ray leri hiç vakit kaybetmeden kopyalayabiliriz.gerçekten inanılmaz,düşünürken bile ağzımın suyu aktı :)
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paratuzağı 9 yıl
ağzınızın suyunu silin beyler
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XRacer 9 yıl
PCI yuvalarına kayıyor çünkü SATA arabirimi bu tarz SSD'ler için yeterli bir çözüm değil.
SATA3 bile teorik olarak 600 MB/s aktarımını desteklerken PCI Express arabiriminde bu rakam çok çok fazla.
Yani iyi ki SATA değil çünkü SATA arabirimi darboğaz oluştururdu bu SSD'ye.
Ama fiyat yok mu fiyat...
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tahir40 9 yıl
5 senden önce bunu almaya gücüm yetmez :)) Daha 200mb/sn okuma hızı olan 60gb disklere paramız yetmiyor... Bu ssd'ler ilerde standart sürücüler olacak ama bu maliyetlerle değil...
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Bionic. 9 yıl
PARA
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Tolgá 9 yıl
ucuzlasalarda alsak şunlardan..il kez harici ssdde güç konnektör görüyorum hemde 6 pinli
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respire91 9 yıl
en az 1000 dolar olur
düşünsenize windows pc açar açmaz karşınızda olacak 50 60 gb lik dosyaları taşımak kopyalamak saatler alırken 1 dakikada bitecek şahane bi olay ama ne yazıkki çok pahalılar 2 3 sene sonra ancak alınabilir durumda olurlar
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CeFurkan 9 yıl
paran olacak alacan 1 tane
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daysleeperxp 9 yıl
300 Gb için en az 10.000$ fiyatı olacağını düşünüyorum.
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mav1li 9 yıl
Karşılaştırma olsun diye yazıyorum. Günümüzün mekanik en hızlı disklerinden biri olan wd 500gb black'in 4kb rastgele okuma başarımı 80 IOPS.
Boşuna harici güç girişi yok.
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pckolik13 9 yıl

mav1li

Karşılaştırma olsun diye yazıyorum. Günümüzün mekanik en hızlı disklerinden biri olan wd 500gb black'in 4kb rastgele okuma başarımı 80 IOPS.

Boşuna harici güç girişi yok.

O performansı bana versinde güç kaynağımın güç girişleri feda olsun

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ahmetkep 9 yıl
Ev kullanıcıları, performans tutkunları için üretilemezmi acaba bu kartlardan ?
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Solitude 9 yıl
Bu performans için ne kadar fiyat biçeceklerini çok merak ediyorum
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TELESCOPE 9 yıl

ahmetkep

Ev kullanıcıları, performans tutkunları için üretilemezmi acaba bu kartlardan ?


piyasadaki ,arz talep dengesine göre bir program dahilinde bizede sıra gelir sanırım
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