LSI'dan 1.5GB/sn okuma ve 1.2GB/sn yazma hızı sunan yeni SSD depolama birimi

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Daha çok kurumsal ağ teknolojileri üzerine çalışan ve iki ay önce yüksek performanslı SSD çözümleri için dünya devi disk üreticilerinden Seagate ile iş birliğine gittiğini açıklayan LSI, kurumsal sunucular için hazırladığı, PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsünü duyurdu. LSISSS6200 kod adını taşıyan ve 300GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulacağı belirtilen yeni depolama çözümü, SAS ara brimini kullanıyor ve 1.5GB/saniye düzeyinde okuma ile 1.2GB/saniye düzeyinde yazma hızlarına destek sunabiliyor. Rastglere 4KB okuma performansı 150.000 IOPS olarak açıklanan sürücü, bu açıdan Fusion-IO firmasının ioDrive çözümlerinden de hızlı olmayı başarıyor.

Önümüzdeki günlerde OEM üreticilerine sağlanmaya başlayacağı açıklanan PCIe tabanlı yeni depolama sürücüsünün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.