LSI'dan 1.5GB/sn okuma ve 1.2GB/sn yazma hızı sunan yeni SSD depolama birimi

Daha çok kurumsal ağ teknolojileri üzerine çalışan ve iki ay önce yüksek performanslı SSD çözümleri için dünya devi disk üreticilerinden Seagate ile iş birliğine gittiğini açıklayan LSI, kurumsal sunucular için hazırladığı, PCIe tabanlı yeni SSD sürücüsünü duyurdu. LSISSS6200 kod adını taşıyan ve 300GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulacağı belirtilen yeni depolama çözümü, SAS ara brimini kullanıyor ve 1.5GB/saniye düzeyinde okuma ile 1.2GB/saniye düzeyinde yazma hızlarına destek sunabiliyor. Rastglere 4KB okuma performansı 150.000 IOPS olarak açıklanan sürücü, bu açıdan Fusion-IO firmasının ioDrive çözümlerinden de hızlı olmayı başarıyor.
Önümüzdeki günlerde OEM üreticilerine sağlanmaya başlayacağı açıklanan PCIe tabanlı yeni depolama sürücüsünün fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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SATA3 bile teorik olarak 600 MB/s aktarımını desteklerken PCI Express arabiriminde bu rakam çok çok fazla.
Yani iyi ki SATA değil çünkü SATA arabirimi darboğaz oluştururdu bu SSD'ye.
Ama fiyat yok mu fiyat...
düşünsenize windows pc açar açmaz karşınızda olacak 50 60 gb lik dosyaları taşımak kopyalamak saatler alırken 1 dakikada bitecek şahane bi olay ama ne yazıkki çok pahalılar 2 3 sene sonra ancak alınabilir durumda olurlar
Boşuna harici güç girişi yok.
O performansı bana versinde güç kaynağımın güç girişleri feda olsun
piyasadaki ,arz talep dengesine göre bir program dahilinde bizede sıra gelir sanırım