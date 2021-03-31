Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor

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Robot süpürgeler bugün ev temizliğinin önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Bununla birlikte sürekli kullanımda toz haznesini sık sık değiştirmek zaman kaybı oluşturabiliyor. Son dönemde otomatik toz haznesini boşaltabilen robot süpürgeler öne çıkmaya başladı. Lydsto R1 bunlardan birisi.

Lydsto R1 neler sunuyor?

Lydsto R1 robot süpürge modeli şarj istasyonuna entegre edilmiş toz toplama istasyonu sayesinde sürekli temizlik gerektirmiyor. Hazne dolduğunda robot otomatik olarak istasyona yerleşiyor ve tozu boşaltıyor. Sonrasında tekrar kaldığı yerden temizliğe devam ediyor. İstasyon ise çektiği tozu torbaya aktarıyor.

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İstasyondaki toz toplama kanalı 430mm ve oldukça kısa. Böylece çok hızlı bir şekilde tozlar çekilerek tıkanma yapması engelleniyor. Dakikada 50000 dönüş yapan motor ve 30kps emiş gücü sayesinde temizlik oranı yüzde 98’e kadar çıkıyor.

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Toz torbası ise 3 litre hacme sahip. Ortalama bir evde yaklaşık 1 ay boyunca değiştirmeye gerek kalmadan robot süpürgenin tozlarını toplayabiliyor. Böylece daha ekonomik ve kolay bir çözüm sunuyor.

Lydsto R1 robotunun kendisi ise 2700pa emiş gücüne sahip. Mikro seviyede toz ve kıl gibi pislikleri kolayca çeken robotun entegre bir mop ünitesi de var. Halı sensörü sayesinde halı üzerindeyken su tankı kapatılıyor ve emiş gücü arttırılarak daha verimli bir temizlik yapılıyor.

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Yüksek hassasiyetli lazer radar sensörlerle donatılan robot süpürge Lysmart V5 otonom konumlama ve haritalama algoritmaları sayesinde mili saniyeler içerisinde odanın haritasını çıkarabiliyor. Ayrıca engelleri de hızlı bir şekilde algılayabiliyor.

5200mAh kapasiteli batarya 1150 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Akıllı ara verme teknolojisi sayesinde bataryası bitip de istasyona döndüğünde odanın geri kalanı için ne kadar güce ihtiyacı olduğunu hesap ediyor ve şarjda bu güce ulaştığında otomatik olarak yeniden temizliğe başlıyor.

Çok katmanlı haritalama, uygulama tabanlı özelleştirilmiş temizlik, 20mm engelleri aşabilme, akıllı düşme önleme sistemi gibi özellikleri olan Lydsto R1 robot süpürge 4000 TL fiyat etiketine sahip.

Ürünün bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

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