Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor

    Lydsto R1 robot süpürge 3 litrelik torbaya sahip istasyonuna haznesini otomatik olarak boşaltıyor ve yaklaşık 1 ay boyunca torba değiştirmeden kullanabiliyorsunuz.
    31 Mart 2021, 15:00 (1 sa.)
    198
    16
    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor
    Tam Boyutta Gör

    Robot süpürgeler bugün ev temizliğinin önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Bununla birlikte sürekli kullanımda toz haznesini sık sık değiştirmek zaman kaybı oluşturabiliyor. Son dönemde otomatik toz haznesini boşaltabilen robot süpürgeler öne çıkmaya başladı. Lydsto R1 bunlardan birisi.

    Lydsto R1 neler sunuyor?

    Lydsto R1 robot süpürge modeli şarj istasyonuna entegre edilmiş toz toplama istasyonu sayesinde sürekli temizlik gerektirmiyor. Hazne dolduğunda robot otomatik olarak istasyona yerleşiyor ve tozu boşaltıyor. Sonrasında tekrar kaldığı yerden temizliğe devam ediyor. İstasyon ise çektiği tozu torbaya aktarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

    İstasyondaki toz toplama kanalı 430mm ve oldukça kısa. Böylece çok hızlı bir şekilde tozlar çekilerek tıkanma yapması engelleniyor. Dakikada 50000 dönüş yapan motor ve 30kps emiş gücü sayesinde temizlik oranı yüzde 98’e kadar çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı

    Toz torbası ise 3 litre hacme sahip. Ortalama bir evde yaklaşık 1 ay boyunca değiştirmeye gerek kalmadan robot süpürgenin tozlarını toplayabiliyor. Böylece daha ekonomik ve kolay bir çözüm sunuyor.

    Lydsto R1 robotunun kendisi ise 2700pa emiş gücüne sahip. Mikro seviyede toz ve kıl gibi pislikleri kolayca çeken robotun entegre bir mop ünitesi de var. Halı sensörü sayesinde halı üzerindeyken su tankı kapatılıyor ve emiş gücü arttırılarak daha verimli bir temizlik yapılıyor.

    Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yüksek hassasiyetli lazer radar sensörlerle donatılan robot süpürge Lysmart V5 otonom konumlama ve haritalama algoritmaları sayesinde mili saniyeler içerisinde odanın haritasını çıkarabiliyor. Ayrıca engelleri de hızlı bir şekilde algılayabiliyor.

    5200mAh kapasiteli batarya 1150 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. Akıllı ara verme teknolojisi sayesinde bataryası bitip de istasyona döndüğünde odanın geri kalanı için ne kadar güce ihtiyacı olduğunu hesap ediyor ve şarjda bu güce ulaştığında otomatik olarak yeniden temizliğe başlıyor.

    Çok katmanlı haritalama, uygulama tabanlı özelleştirilmiş temizlik, 20mm engelleri aşabilme, akıllı düşme önleme sistemi gibi özellikleri olan Lydsto R1 robot süpürge 4000 TL fiyat etiketine sahip.

    Ürünün bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    OLED Ekranlı Dijital Metre

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı
    4 sa.
    Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası
    6 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Türkiye'nin ilk Grafen Seri Üretim Tesisi açıldı: Geleceğin materyali olarak gösteriliyor 30 dk. Arm v9 mimarisi tanıtıldı: Yeni bir performans seviyesi, ışın izleme ve daha fazlası 45 dk. Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak 1 sa. SpaceX'in bir Starship prototopi daha patladı 1 sa. Total War: Rome Remastered'dan oynanış videosu paylaşıldı: 2004 vs 2021 grafik karşılaştırması 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Lydsto R1 robot süpürge toz haznesini otomatik boşaltıyor Sonraki Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi 1.5 ay daha ertelendi 2 sa. Lexus LF-Z Electrified konsepti markanın geleceğini gösteriyor 2 sa. Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı 3 sa. Xbox, fiyatı Xbox Series X ile aynı olan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu 3 sa. PS Store'da büyük ilkbahar kampanyası başladı: İşte dikkat çeken indirimler 3 sa. Apple, Mac Pro'nun rendeye benzeyen tasarımını iPhone'larda kullanmayı planlıyor 4 sa. Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı 4 sa. Mortal Kombat ve Venom 2'nin vizyon tarihleri ertelendi 5 sa. iPhone 13 Pro Max, f/1.5 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile gelecek 5 sa. Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson başrollü aksiyon komedi filmi Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yayın tarihi belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi Laptop Pro tanıtıldı: OLED ekran, 100W hızlı şarj ve dahası 7 sa. Sevilen strateji oyunu Company of Heroes'un, Opposing Fronts genişlemesi 13 Nisan'da mobil cihazlara geliyor 16 sa. Kitaptan uyarlama fantastik dizi American Gods, 3. sezonun ardından iptal edildi 17 sa. Virgin Galactic yeni nesil uzay gemisini tanıttı: VSS Imagine 17 sa. MIJIA Robot Vacuum Cleaner Pro çok daha akıllı 18 sa. Korku filmi serisi Testere'nin devam filminden fragman paylaşıldı 18 sa. ZTE Watch GT tanıtıldı: İşte fiyatı 18 sa. Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu 19 sa. CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı 19 sa. Star Wars'un yeni animasyon dizisi Star Wars: The Bad Batch'ten ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız