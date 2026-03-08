Depolama krizi nedeniyle Nintendo Switch 2 sahipleri daha az oyun satın alıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının acımasızca büyümesi nedeniyle başlayan bellek krizinin ardından depolama krizi de ortaya çıktı. Her krizde olduğu gibi yine oyun dünyası bu yeni krizlerden de en ağır şekilde etkileniyor.

Nintendo Switch 2 şanssızlığı

Nintendo Switch 2 konsolunda 256GB dahili depolama bulunuyor ve oyunlara yer açabilmek için daha pahalı microSD Express kartları satın almak gerekiyor. NAND krizi ile birlikte artık microSD Express kartlar daha da pahalı hale gelmiş durumda. Böylece depolama maliyetleri PC ve Playstation 5 konsolunu geride bıraktı.

Kaynaklar Nintendo Switch konsoluna göre kullanıcı başına oyun siparişinin Nintedo Switch 2 konsolunda giderek azaldığını belirtiyor. Oyun severler Nintendo Switch 2 oyunlarını satın almadan önce ne kadar ekstra yer kapladığını analiz ederek gerçekten isteyip istemediklerine göre karar veriyor.

Yaşanan düşüş nedeniyle üçüncü taraf oyun stüdyolarının Nintendo Switch 2 konsoluna oyun uyarlama projelerini ciddi şekilde yeniden düşünmeye başladıkları rapor ediliyor. Diğer taraftan Nintendo ise Japonya’da kendi markasını taşıyan microSD Express kartları piyasaya sürdü ve nispeten daha düşük fiyatlar ile gidişatı biraz kontrol altına almayı istiyor.

