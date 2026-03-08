Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Depolama krizi nedeniyle Nintendo Switch 2 sahipleri daha az oyun satın alıyor

    Oyun severlerin tepkisine rağmen Nintendo Switch 2 konsolunda daha pahalı microSD Express hafıza kartlarını şart koşan firma, NAND krizi nedeniyle sıkıntıya girebilir. 

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının acımasızca büyümesi nedeniyle başlayan bellek krizinin ardından depolama krizi de ortaya çıktı. Her krizde olduğu gibi yine oyun dünyası bu yeni krizlerden de en ağır şekilde etkileniyor.

    Nintendo Switch 2 şanssızlığı

    Nintendo Switch 2 konsolunda 256GB dahili depolama bulunuyor ve oyunlara yer açabilmek için daha pahalı microSD Express kartları satın almak gerekiyor. NAND krizi ile birlikte artık microSD Express kartlar daha da pahalı hale gelmiş durumda. Böylece depolama maliyetleri PC ve Playstation 5 konsolunu geride bıraktı.

    Kaynaklar Nintendo Switch konsoluna göre kullanıcı başına oyun siparişinin Nintedo Switch 2 konsolunda giderek azaldığını belirtiyor. Oyun severler Nintendo Switch 2 oyunlarını satın almadan önce ne kadar ekstra yer kapladığını analiz ederek gerçekten isteyip istemediklerine göre karar veriyor.

    Yaşanan düşüş nedeniyle üçüncü taraf oyun stüdyolarının Nintendo Switch 2 konsoluna oyun uyarlama projelerini ciddi şekilde yeniden düşünmeye başladıkları rapor ediliyor. Diğer taraftan Nintendo ise Japonya’da kendi markasını taşıyan microSD Express kartları piyasaya sürdü ve nispeten daha düşük fiyatlar ile gidişatı biraz kontrol altına almayı istiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 23 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oturgaçlıgötürgeç gibi kelimeler upper lower ne demek doblo bagaj hacmi digitürk tekrar izle nasıl kullanılır hakim mi üstün savcımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum