    Oppo Find X10 bir ilke imza atıyor: 3 adet 200MP sensör

    Oppo markasının en iddialı akıllı telefonu olmaya aday Oppo Find X10 Pro Max modelinde firmanın 3 adet 200MP görüntü sensörü kullanacağı iddia ediliyor.         

    Oppo Find X10 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Oppo Find X10 serisine dair ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Firma akıllı telefon pazarında eşine rastlanmayan yeni bir kamera dizilimi ile ses getirmeye hazırlanıyor.

    Oppo Find X10 Pro Max neler sunacak?

    Kaynaklar yeni seride bir modelin 3 adet 200MP çözünürlüğünde sensör kullanacağını iddia ediyor. Bunlardan bir tanesi 1/1.56 inçlik ultra geniş sensör olacak. Diğer ise 1/1.3 inçlik daha büyük bir sensör. Telefoto sensör ise yine paket içerisinde yerini almış.

    Kaynaklar büyük olan sensörün bir süredir Oppo tarafından geliştirildiğini belirtiyor. 4×4 RMSC (Rearranged Pixel Color Information) ve UFCC (Ultra Full Color Capture) teknolojileri sayesinde renk doğruluğu üst seviyeye çıkarken dinamik aralık da iyileşiyor. Ayrıca gelişmiş bir üretim teknolojisi sayesinde genel görüntü kalitesi de geliştiriliyor.

    Net bir bilgi olmasa da bu kamera paketinin Oppo Find X10 Pro Max amiral gemisinde olacağı kesin gibi. Oppo Find X10 ve Oppo Find X10 Pro modellerinde ise duruma göre 1 ya da 2 adet 200MP çözünürlüğünde sensör barındıracak. Yeni serinin MediaTek Dimensity 9600 yonga seti taşıması bekleniyor. Çıkışı ise yaz aylarına doğru olacak.

