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    Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı

    Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek yeni monitörünün görüntüleri ortaya çıktı. MateView olarak anılan cihaz ince çerçevelere sahip ekranı ve yerleşik kablosuz şarj standı ile dikkat çekiyor.
    24 Mart 2021, 21:00 (36 sn.)
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    Monitör
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı
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    Çinli teknoloji devi Huawei yakında ultra ince ekran çerçeveleri ve yerleşik kablosuz şarj standı ile dikkat çeken bir monitör çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei MateView isimli modelin ilk görüntüleri internete sızdırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak"

    Yayınlanan görüntülere bakılırsa monitör ince çerçeveleriyle son derece modern bir görünüm sunacak. Huawei MateView'un aynı zamanda akıllı telefonları kablosuz olarak şarj edebileceğini belirtelim. Muhtemelen Qi kablosuz şarj standardını destekleyen cihazlarla uyumlu olacak.

    Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı

    Şirket yetkilisi açıklamıştı

    Geçtiğimiz Eylül ayında konuşan bir Huawei yetkilisi şirketin yakın gelecekte akıllı TV'ler ve monitörler de dahil olmak üzere kendi ekran ürünlerini piyasaya süreceğini söylemişti. Huawei MateView'un teknik özellikleri ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.



    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-mateview-monitor-shows-stunning-ultra-narrow-bezel-design-and-may-supports-wireless-charging/ https://www.notebookcheck.net/Huawei-MateView-High-end-external-monitor-leaked-with-a-3-2-aspect-ratio-and-a-built-in-wireless-charging-stand.528991.0.html
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 15 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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