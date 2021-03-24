Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı

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Çinli teknoloji devi Huawei yakında ultra ince ekran çerçeveleri ve yerleşik kablosuz şarj standı ile dikkat çeken bir monitör çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei MateView isimli modelin ilk görüntüleri internete sızdırıldı.

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Yayınlanan görüntülere bakılırsa monitör ince çerçeveleriyle son derece modern bir görünüm sunacak. Huawei MateView'un aynı zamanda akıllı telefonları kablosuz olarak şarj edebileceğini belirtelim. Muhtemelen Qi kablosuz şarj standardını destekleyen cihazlarla uyumlu olacak.

Şirket yetkilisi açıklamıştı

Geçtiğimiz Eylül ayında konuşan bir Huawei yetkilisi şirketin yakın gelecekte akıllı TV'ler ve monitörler de dahil olmak üzere kendi ekran ürünlerini piyasaya süreceğini söylemişti. Huawei MateView'un teknik özellikleri ve ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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