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Mach Xtreme', SandForce kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mach Xtreme', SandForce kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini tanıttı
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Mach Xtreme, MX DS serisi altında hazırladığı yeni SSD çözümlerini duyurdu. SandForce tarafından geliştirilen SF-1222 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünün kullanıldığı yeni sürücüler, kapasitelilerine göre 50GB, 100GB, 200GB ve 400GB olmak üzere dört farklı model seçeneği ile kullanıma sunuluyorlar.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. Açıklanan bilgilere göre 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarını destekleyen yeni sürücüler, bekleme durumunda sadece 0.5 Watt güç çekiyor ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

İki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MX DS serisi Mach Xtreme SSD modellerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Mach Xtreme', SandForce kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini tanıttı
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Mach Xtreme', SandForce kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini tanıttı
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CoreXXX 9 yıl
yazma süresi gerçekden dikkat çekici.tabi buna istinaden fiyatlarda çok pahalı olabilir. ssd lerin bizim gibi kullanıcıların alım güvcüne ulaşabilmesi 2-3 sene daha sürebilir.
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Ozn.Onl 9 yıl
valla en sonunda yeter ulen dicem alıcam bunlardan bi tane baka baka ağzımın suyu akıp duruyor
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