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    Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor

    CES fuarında Mad Catz EGO oyun kolu masa üstü ve konsollara yönelik olarak hazırlanan ilk ürün olarak dikkat çekiyor. Firma her iki alana alternatif olmak istiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor
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    İflasın eşiğinden dönerek oyun ekipmanları dünyasında yeniden çıkış arayan Mad Catz yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. İkon haline gelen modüler oyuncu faresinden sonra sırada oyun kolu var.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu

    Mad Catz EGO özellikleri ve fiyatı

    Mad Catz önceki dönemde beğenilen oyun kolları piyasaya sürüyordu ancak mali kriz ile birlikte bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Mad Catz EGO oyun kolu firmanın segmente dönüşünün ilk adımı oldu.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    CES 2020 fuarında görücüye çıkan Mad Catz EGO oyun kolu çok yönlü olması ile segmentinde bir ilk. Hem PS4 için hem Xbox One için hem de PC için oyun kolunu kullanabiliyorsunuz. Sanwa JLF-TP-8YT Joystick ile 8 adet Sanwa OBSF 30mm tuş kaliteyi garantiliyor.

    Özel bir kilit sistemi ile belirli tuşlar devre dışı kalarak yanlış basışlara izin verilmiyor. Kolun üst yüzeyi ise kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebiliyor. Mad Catz EGO oyun kolu 180$ fiyat etiketine sahip ve önceki versiyon 4500TL civarındaydı.



    https://www.techpowerup.com/270716/mad-catz-announces-ego-arcade-fightstick-c-a-t-7-gamepad Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 1 hf.
    4500 tl kim alır bilmem ateri salonu kapatırsın o fiyata
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. (düzenlendi)
    Az mı atari salonlarına gittik beee ! Hey gidi günler hey. Ne kadar eğlenceliydi. Arkadaşlarla ne güzel oynardık.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Hazır iflasın eşiğinden dönebilmişler ama bence çok akıllanamamışlar. Bu e-spor çağında herkes pratiklik, hız, ergonomi peşinde. Tamam çok güzel bir ürün, eski arcade severler için efsane. Ama ticari açıdan bakarsan kaç kişi bunu alacak. Hani logitech olmuşsundur, arada böyle efso ürün de çıkartıp şekil yaparım dersin anlarım da iflastan çıkan firmanın böyle nadir satacak ürüne yönelmesi ilginç.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Markus Schulz 1 hf. Spider_hip
    Fiyatı etiketi sayesinde pek çok Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat oynayan oyuncu alır diye düşünüyorum. Ki almayı düşünüyorum şu an :D
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