Mad Catz ilk çok formatlı oyun kolunu satışa sunuyor

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İflasın eşiğinden dönerek oyun ekipmanları dünyasında yeniden çıkış arayan Mad Catz yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. İkon haline gelen modüler oyuncu faresinden sonra sırada oyun kolu var.

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Mad Catz EGO özellikleri ve fiyatı

Mad Catz önceki dönemde beğenilen oyun kolları piyasaya sürüyordu ancak mali kriz ile birlikte bir süre ara vermek zorunda kalmıştı. Mad Catz EGO oyun kolu firmanın segmente dönüşünün ilk adımı oldu.

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CES 2020 fuarında görücüye çıkan Mad Catz EGO oyun kolu çok yönlü olması ile segmentinde bir ilk. Hem PS4 için hem Xbox One için hem de PC için oyun kolunu kullanabiliyorsunuz. Sanwa JLF-TP-8YT Joystick ile 8 adet Sanwa OBSF 30mm tuş kaliteyi garantiliyor.

Özel bir kilit sistemi ile belirli tuşlar devre dışı kalarak yanlış basışlara izin verilmiyor. Kolun üst yüzeyi ise kullanıcılar tarafından kişiselleştirilebiliyor. Mad Catz EGO oyun kolu 180$ fiyat etiketine sahip ve önceki versiyon 4500TL civarındaydı.

https://www.techpowerup.com/270716/mad-catz-announces-ego-arcade-fightstick-c-a-t-7-gamepad

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