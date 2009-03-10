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MAGIX: Kim demiş netbook'larda fotoğraf işlenemez diye

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MAGIX: Kim demiş netbook'larda fotoğraf işlenemez diye
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Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, ekonomik krize rağmen bu yılda yüksek satış rakamlarına ulaşacağı öngörülen netbook sistemler yaygınlaşmaya devam ediyor. Üreticilerin hemen her gün yeni model duyurusu yaptığı netbook pazarı marka ve model çeşitliliği açısından gelişmeye devam ediyor. Maliyet odaklı mini-bilgisayar olarak ta tabir edilen netbook'lar, bilindiği üzere genellikle internette dolaşma, elektronik postaları kontrol etmek, ve temel bazı işlemleri yapabilmek için kullanılıyorlar. Peki taşınabilirliğe yeni bir boyut kazandıran bu sistemler ile daha fazlası mümkün mü? İşte bu soruya yanıt olabilecek önemli bir açıklama yazılm firması MAGIX'den geldi.

Ağırlıklı olarak Intel'in Atom platformunu temel alan netbook'larda fotoğraf işleme kulağa tanıdık bir ses olarak gelmese de MAGIX firmasının iddiasına göre hazırladıkları yeni fotoğraf düzenleme ve işleme yazılımıyla birlikte, netbook'larda da hızlı ve etkin bir şekilde fotoğraflar üzerinde çalışmalar yapılabilecek. Firmanın Xtreme Photo & Graphic Designer 2 yazılımıyla düşük maliyetli netbook bilgisayarlarda fotoğraf işlenebilecek. Dünyanın en hızlı grafik motoruna sahip olduğu iddia edilen yazılımın, yük altında sistem kaynaklarının çok cüzi bir miktarını kullandığı belirtiliyor ve bu sayede netbook'lara da göz kırptığı ifade ediliyor.

MAGIX firması, Xtreme Photo & Graphic Designer 2 isimli yazılımlarıyla netbook kullanıcılarına fotoğraf düzenleyebilme konusunda fırsatlar sunacağından emin. Uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü http://www.magix.com/uk/free-downloads/trial-versions/all-trial-versions/ adresinden temin edebilirsiniz. Merak edenler için Xtreme Photo & Graphic Designer 2 uygulamasının tam sürümünün 47.99£ seviyesinden satıldığını da belirtelim.


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Vuze 10 yıl
yazılık olayı cok güzel bişey gelişme haber için teşekkürler
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ssonerb 10 yıl
bütün firmalar tek tek ve belirli dönemlerde netbook pastasından payını alıyor.bunların hepsi bizim sömürülmemiz için hazırlanmış pazar stratejileri olsada bize hala yenilik olarak geliyor.magix'e hll olsun umarım program hakkında bilgide ediniriz.
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alito 10 yıl
yakında birileride netbooklar için video işleme yazılımı çıkarırsa şaşmayalım :)
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max975 10 yıl
bakalım gerçekten iş yapıyormu?
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sertacaygun 10 yıl
Keşke tüm programlar bunlar gibi hafif olabilseler...

Teşekkürler FX hocam. Yazılım işine de mi el attın :D ? Malum, kriz var, onun yüzünden donanım haberi gelmiyor, boş durmamak için yazılım haberler falan
?
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