Adobe Lightroom'a yeni yapay zeka özellikleri eklendi: İşte detaylar

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Fotoğraf düzenleme ile uğraşanlar için güzel haberler var. Adobe firması popüler Lightroom yazılımına hem mobil hem de masaüstü platformlarda geçerli olacak yapay zeka destekli yeni özellikler ekledi. Söz konusu işlevler iPhone, iPad, Mac, Android ve PC'de kullanılabilecek.

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Firefly yapay zeka modelini temel alan yeni özelliklerden en dikkat çekici olanı Generative Remove (Üretken Kaldırma) olarak öne çıkıyor. Bu araç sayesinde fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri tek bir dokunuşla kaldırıp, oluşan boşlukları otomatik olarak doldurma şansına sahip oluyorsunuz.

Kusursuz sonuç veriyor

Üretken Kaldırma arka plandan örnekler kullanarak, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kusursuz bir şekilde kaldırıyor. Öyle ki kaldırdığınız nesne sanki hiç orada yokmuş gibi bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Adobe'nin yayınladığı tanıtım videosunda gösterilen örnekler de son derece etkileyici.

Yapay zeka destekli başka bir araç olan Lens Blur (Lens Bulanıklığı) ise tek tıklamayla arka plan bulanıklaştırma efekti oluşturmanızı sağlıyor. Bu sayede fotoğraflarınızdaki arka planı tek tıklama ile bulanıklaştırarak ana öğeyi öne çıkarma şansınız oluyor. Bunlara ek olarak bazı bazı önemli geliştirmeler de var.

Diğer iyileştirmeler

Yeni Lightroom, Sony Alpha 7 IV ve Alpha 7R V modelleri de dahil olmak üzere yeni nesil kameralarla daha iyi entegrasyon sağlıyor. Ayrıca yazılımın HDR optimizasyonu da geliştirilmiş durumda. Bu sayede artık fotoğraflarınızdaki parlak ışıklar, derin gölgeler ve doygun renkler daha iyi işleniyor.

Tüm bunlara ek olarak mobil ve masaüstü uygulamalarında artık fotoğraf kütüphanenize daha hızlı erişebilir ve düzenleme işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca yenilenen mobil düzenleme arayüzünün, düzenleme yapmayı daha hızlı ve sezgisel hale getirdiğini de ekleyelim.

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