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    Adobe Lightroom'a yeni yapay zeka özellikleri eklendi: İşte detaylar

    Adobe popüler Lightroom yazılımına yapay zekanın gücünden yararlanan yeni özellikler ekledi. Firefly yapay zeka modelini temel alan araçlar fotoğraf düzenlemeyi daha pratik hale getiriyor.
    Adobe Lightroom'a yeni yapay zeka özellikleri eklendi Tam Boyutta Gör
    Fotoğraf düzenleme ile uğraşanlar için güzel haberler var. Adobe firması popüler Lightroom yazılımına hem mobil hem de masaüstü platformlarda geçerli olacak yapay zeka destekli yeni özellikler ekledi. Söz konusu işlevler iPhone, iPad, Mac, Android ve PC'de kullanılabilecek.

    Firefly yapay zeka modelini temel alan yeni özelliklerden en dikkat çekici olanı Generative Remove (Üretken Kaldırma) olarak öne çıkıyor. Bu araç sayesinde fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri tek bir dokunuşla kaldırıp, oluşan boşlukları otomatik olarak doldurma şansına sahip oluyorsunuz.

    Kusursuz sonuç veriyor

    Üretken Kaldırma arka plandan örnekler kullanarak, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kusursuz bir şekilde kaldırıyor. Öyle ki kaldırdığınız nesne sanki hiç orada yokmuş gibi bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Adobe'nin yayınladığı tanıtım videosunda gösterilen örnekler de son derece etkileyici.

    Yapay zeka destekli başka bir araç olan Lens Blur (Lens Bulanıklığı) ise tek tıklamayla arka plan bulanıklaştırma efekti oluşturmanızı sağlıyor. Bu sayede fotoğraflarınızdaki arka planı tek tıklama ile bulanıklaştırarak ana öğeyi öne çıkarma şansınız oluyor. Bunlara ek olarak bazı bazı önemli geliştirmeler de var.

    Diğer iyileştirmeler

    Yeni Lightroom, Sony Alpha 7 IV ve Alpha 7R V modelleri de dahil olmak üzere yeni nesil kameralarla daha iyi entegrasyon sağlıyor. Ayrıca yazılımın HDR optimizasyonu da geliştirilmiş durumda. Bu sayede artık fotoğraflarınızdaki parlak ışıklar, derin gölgeler ve doygun renkler daha iyi işleniyor.

    Tüm bunlara ek olarak mobil ve masaüstü uygulamalarında artık fotoğraf kütüphanenize daha hızlı erişebilir ve düzenleme işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca yenilenen mobil düzenleme arayüzünün, düzenleme yapmayı daha hızlı ve sezgisel hale getirdiğini de ekleyelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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