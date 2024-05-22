Adobe Lightroom'a yeni yapay zeka özellikleri eklendi: İşte detaylar

Firefly yapay zeka modelini temel alan yeni özelliklerden en dikkat çekici olanı Generative Remove (Üretken Kaldırma) olarak öne çıkıyor. Bu araç sayesinde fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri tek bir dokunuşla kaldırıp, oluşan boşlukları otomatik olarak doldurma şansına sahip oluyorsunuz.
Kusursuz sonuç veriyor
Üretken Kaldırma arka plandan örnekler kullanarak, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kusursuz bir şekilde kaldırıyor. Öyle ki kaldırdığınız nesne sanki hiç orada yokmuş gibi bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Adobe'nin yayınladığı tanıtım videosunda gösterilen örnekler de son derece etkileyici.
Yapay zeka destekli başka bir araç olan Lens Blur (Lens Bulanıklığı) ise tek tıklamayla arka plan bulanıklaştırma efekti oluşturmanızı sağlıyor. Bu sayede fotoğraflarınızdaki arka planı tek tıklama ile bulanıklaştırarak ana öğeyi öne çıkarma şansınız oluyor. Bunlara ek olarak bazı bazı önemli geliştirmeler de var.
Diğer iyileştirmeler
Yeni Lightroom, Sony Alpha 7 IV ve Alpha 7R V modelleri de dahil olmak üzere yeni nesil kameralarla daha iyi entegrasyon sağlıyor. Ayrıca yazılımın HDR optimizasyonu da geliştirilmiş durumda. Bu sayede artık fotoğraflarınızdaki parlak ışıklar, derin gölgeler ve doygun renkler daha iyi işleniyor.
Tüm bunlara ek olarak mobil ve masaüstü uygulamalarında artık fotoğraf kütüphanenize daha hızlı erişebilir ve düzenleme işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca yenilenen mobil düzenleme arayüzünün, düzenleme yapmayı daha hızlı ve sezgisel hale getirdiğini de ekleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.