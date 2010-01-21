Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Maingear F1X serisi oyuncu bilgisayarlarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Maingear F1X serisi oyuncu bilgisayarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Oyunculara özel yüksek performanslı sistemler hazırlayan Maingear firması son günlerde oldukça popüler. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını Maingear'ın SHIFT isimli oyuncu bilgisayarında tanıtan Nvidia, yüksek performanslı Maingear bilgisayarlarına olan talebi de arttırmış durumda. Alienware ve Voodoo PC gibi üreticilerin sessizlik dönemini fırsat bilerek yeni model lansmanlarına devam eden Maingear, F1X serisi yeni bilgisayarlarını duyurdu. F1X 200, F1X 500 ve F1X 750 olmak üzere üç farklı sistem hazırlayan Maingear, ilkinde Intel P55 diğer ikisinde ise Intel X58 platformlarını kullanıyor.

F1X serisinin en ekonomoik modeli olarak lanse edilen F1X 200, hız aşırtmalı olarak 2.93GHz'de çalışan Core i5 750 işlemcisinden güç alıyor. 8GB bellek ve Western Digital'in 1TB kapasiteli Caviar Black serisi sabit diskiyle gelen sistemde DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5750'nin iki tanesi Crossfire X konfigürasyonunda çalışıyor. 22x hızında DVD yazıcıya sahip olan ve Windows Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Maingear F1X 200, 2249$ seviyesindeki fiyatıyla satışa sunuluyor.

Maingear F1X 500, detaylarını yukarıda verdiğimiz F1X 200 modeline göre 3100$'lık satış fiyatıyla 850$ daha pahalı. 3.3GHz'e hız aşırtılarak kullanılan Core i7 950 işlemcisinin güç verdiği sistem, 12GB bellek ve 1TB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Crossfire kurulumunda çalışan iki adet Radeon HD 5770 ile gelen F1X 500'de işletim sistemi olaraksa Windows 7 Professional sunuluyor. Serinin amiral gemisi olan F1X 750 modeli ise 3.6GHz'e çıkartılmış Core i7 975 işlemci, 12GB bellek, 80GB Intel SSD ve 1.5TB'lık disk ile birlikte iki adet ATi Radeon HD 5870'e sahip.

DVD yazıcı ile birlikte 6x hızında Blu-ray sürücünün de sunulduğu F1X 750 ise 5149$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla sunuluyor.

Maingear F1X serisi oyuncu bilgisayarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 9 yıl
Pek orantılı toplanmış bilgisayarlar değil. Tabi müşterileri üst seviye oyunseverler ama yine 8gb bellek kullanmak,58508ya da 5870) yerinde crossfire 5750 kullanmak, i920(ya da yerine gelen i930) üstü x58 platformu kullanmak çok maliyetli ama o maliyet karşısında getirisi çok çok az...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharapnell 9 yıl

5149 dolar oldu başkaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
5149$ a ben onun abartısız 5 katını alırım
Haksızsam söleyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
5149$ çok para sistem teker teker alınsa o fiyattan %30 daha ucuza malolur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan--k 9 yıl
Fiyat çok abartılı fakat kasa gayet güzel duruyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 9 yıl
Kesinlikle o parayı hak etmiyor. Ciddi ciddi Alienware gibisi yok olamıcakta galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
5 para etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
saçmalamışlar heralde o parayla 5970 quad crosfire bile yapılabilir ya ne kadar saçma bi fiyat öyle bir sisteme gidip sadece 5770 ile crosfire yapmak hiç akıl işi deil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Tasarımı müthiş olmuş ama fiyatı çok uçuk kim alır ki bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Hala Alienware gibisi yok ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nef'i 9 yıl
5149$ parayı sokağa atmak için iyi bi yol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
Sosyete kasası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8605 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyuncu bilgisayar, bilgisayar ve
2 etiket daha maingear intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu 9 yıl Pardus ekibi merak edilenleri cevaplıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim