Maingear F1X serisi oyuncu bilgisayarlarını duyurdu

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Oyunculara özel yüksek performanslı sistemler hazırlayan Maingear firması son günlerde oldukça popüler. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını Maingear'ın SHIFT isimli oyuncu bilgisayarında tanıtan Nvidia, yüksek performanslı Maingear bilgisayarlarına olan talebi de arttırmış durumda. Alienware ve Voodoo PC gibi üreticilerin sessizlik dönemini fırsat bilerek yeni model lansmanlarına devam eden Maingear, F1X serisi yeni bilgisayarlarını duyurdu. F1X 200, F1X 500 ve F1X 750 olmak üzere üç farklı sistem hazırlayan Maingear, ilkinde Intel P55 diğer ikisinde ise Intel X58 platformlarını kullanıyor.

F1X serisinin en ekonomoik modeli olarak lanse edilen F1X 200, hız aşırtmalı olarak 2.93GHz'de çalışan Core i5 750 işlemcisinden güç alıyor. 8GB bellek ve Western Digital'in 1TB kapasiteli Caviar Black serisi sabit diskiyle gelen sistemde DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5750'nin iki tanesi Crossfire X konfigürasyonunda çalışıyor. 22x hızında DVD yazıcıya sahip olan ve Windows Home Premium işletim sisteminin eşlik ettiği Maingear F1X 200, 2249$ seviyesindeki fiyatıyla satışa sunuluyor.

Maingear F1X 500, detaylarını yukarıda verdiğimiz F1X 200 modeline göre 3100$'lık satış fiyatıyla 850$ daha pahalı. 3.3GHz'e hız aşırtılarak kullanılan Core i7 950 işlemcisinin güç verdiği sistem, 12GB bellek ve 1TB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Crossfire kurulumunda çalışan iki adet Radeon HD 5770 ile gelen F1X 500'de işletim sistemi olaraksa Windows 7 Professional sunuluyor. Serinin amiral gemisi olan F1X 750 modeli ise 3.6GHz'e çıkartılmış Core i7 975 işlemci, 12GB bellek, 80GB Intel SSD ve 1.5TB'lık disk ile birlikte iki adet ATi Radeon HD 5870'e sahip.

DVD yazıcı ile birlikte 6x hızında Blu-ray sürücünün de sunulduğu F1X 750 ise 5149$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla sunuluyor.

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