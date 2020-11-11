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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi

    Standart Kona'yı geçtiğimiz aylarda makyajlayan Hyundai, şimdi de Kona Electric'i 2021 yılı için güncelledi. Makyajlı Kona Electric, tasarım ve teknoloji alanında yenilikler barındırıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi
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    Geçtiğimiz aylarda örtüsü kaldırılan makyajlı Hyundai Kona'dan sonra tamamen elektrikli versiyonu Kona Electric de 2021 model yılı için makyajlandı. Makyajlı Kona Electric, önümüzdeki yıl yollara çıkmış olacak.

    Makyajlı Hyundai Kona Electric'in dış tasarımındaki güncellemeler standart modelle neredeyse tamamen aynı. Makyaj öncesi versiyonla kıyasladığımızda yeniden tasarlanan ince LED gündüz farları ve üç parçalı tasarıma sahip LED aydınlatmalar hemen göze çarpıyor.

    Elektrikli olduğu için ızgaraya ihtiyaç duymayan Kona Electric'in ön bölümündeki krom şerit ve panjur görünümü veren motifler gitmiş, bu alan daha sade biçimde tasarlanmış. Logo biraz daha yukarı taşınmış ve burun kısmı biraz uzatılarak köpekbalığı benzeri bir forma kavuşmuş.

    Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi
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    Ön bölümdeki şarj soketi değişimden dolayı asimetrik bir forma bürünse de yerini korumuş. Tamponun alt kısmındaki hava girişleri de yeniden tasarlanmış. Eskisine göre daha şık görünen jantlara da kavuşan makyajlı Kona Electric'in arka bölümünde ise yenilenen tampon ve stoplar dikkat çekiyor.

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    Kozmetik güncellemeler sonrası şimdiki modele kıyasla 25 mm kadar uzayan makyajlı Kona Electric'in iç mekanında da 10.25 inç dijital gösterge ekranı, 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı ve yeni ambiyans aydınlatma sistemi gibi yenilikler mevcut. Teknik tarafta ise herhangi bir değişim yok.

    Makyajlı Kona Electric için teknik tarafta herhangi bir gelişme yok. Giriş seviyesinde 39.2 kWh batarya ve 136 beygirlik elektrik motoru kombinasyonu mevcut. Bu versiyonda 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede tamamlayan makyajlı Kona Electric maksimum 155 km/s hız yapabiliyor. Sürüş menzili ise WLTP'ye göre 305 kilometre.

    Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi
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    Makyajlı Kona Electric'in uzun menzilli versiyonunda ise 64 kWh batarya ve 204 beygirlik elektrik motoru kombinasyonuna yer veriliyor. Söz konusu versiyonda 0-100 hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlayan otomobilin maksimum hızı da bu versiyonda 167 km/s olarak karşımıza çıkıyor. Sürüş menzili ise WLTP'ye göre 484 kilometre. Elektrik motoru her iki versiyonda da 395 Nm tork değerine sahip.

    Hyundai SmartSense güvenlik teknolojileriyle donatılan makyajlı Kona Electric'te kör nokta güvenliği, arka çapraz trafik yardımcısı, güvenli çıkış uyarısı, arka koltuk alarmı, yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, akıllı hız limiti uyarısı ve sürücü dikkat uyarısı gibi önemli özellikler mevcut.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    Bu Editörden
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    redferrari (red ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Acilen elektrikli otomobillere sıfır vergi+ teşvik gelmeli, bütün Avrupa elektriğe geçti biz Avrupa'dan fosil yakıtlı hurda ithal serbestisi konuşuyoruz, akaryakıt sektörü bu işe taş mı koyuyor, Araplar türk malı almıyor biz niye petrol sevici davranıyoruz
    Acilen elektrikli otomobillere sıfır vergi+ teşvik gelmeli, bütün Avrupa elektriğe geçti biz Avrupa'dan fosil yakıtlı hurda ithal serbestisi konuşuyoruz, akary...
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön kısmı hariç beğendim
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    Jocker35 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cok güzel olmuş

    Gurbetçi kardeslerimize hayirli olsun
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    aserkang (Ahmet Serkan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mevcut hali çok tipsizdi, biraz toparlamış, ama fiyatı uygun olmazsa daha çok bir anlamı yok.
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel makyaj yapmışlar güzel olmuş bu :)
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Örümcek tipi var bunda
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    fotifoti (foti ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj nirde? bütün benzinliklere şarj koyarsanız satar. yoksa anlamı yok elektriğin
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    redferrari (red ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Acilen elektrikli otomobillere sıfır vergi+ teşvik gelmeli, bütün Avrupa elektriğe geçti biz Avrupa'dan fosil yakıtlı hurda ithal serbestisi konuşuyoruz, akaryakıt sektörü bu işe taş mı koyuyor, Araplar türk malı almıyor biz niye petrol sevici davranıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hopeyoung 19 sa. ( Mesaj Silindi ) redferrari
    Her şeyi elektriğe geçirirsek, elektriği petrolden üretmek zorunda kalabiliriz. Enerjinin formunu değiştirdikçe de verim söz konusu olur. Yani daha çok zarar verebiliriz Dünya'ya.
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