Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Makyajlı 2020 Opel Insignia Türkiye fiyatı belli oldu. Bugün lansmanı gerçekleştirilen makyajlı Insignia'nın sportif GSi versiyonu da geldi. İşte makyajlı Opel Insignia fiyatı ve özellikleri:
    23 sa. (Son Güncelleme: 21 sa.)
    24,3b
    52
    50
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yılın sonunda örtüsü kaldırılan makyajlı 2020 Opel Insignia geç de olsa Türkiye pazarına giriş yaptı. Bugün lansmanı gerçekleştirilen makyajlı Insignia fiyatı 490.900 TL'den başlıyor.

    Makyajlı Opel Insignia'daki ufak dokunuşlar ön bölümde yoğunlaşıyor. Adaptif Intellilux LED Pixel farlar ilk bakışta göze çarpıyor. Bu kısımdan bahsetmişken, Türkiye'de satılan tüm makyajlı Insignia modellerinde LED farların standart olarak sunulacağını belirtelim. Bunun dışında panjurdaki krom şeritlerde, alt ızgarada ve sis farlarının olduğunu bölümde de küçük dokunuşlar mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Hyundai Tucson N Line'ın ilk görüntüleri paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı

    Makyajlı Opel Insignia'nın arka bölümü makyajsız modelle benzer görünümü sürdürüyor fakat bu alanda da difüzörün yenilendiğini görebiliyoruz. Ayrıca parlak krom detaylarla karşımıza çıkan sahte egzoz çıkışlarının formunda da değişiklik yapılmış. İç mekana baktığımızda ise AGR onaylı ön koltuklar ve güncellenen bilgi-eğlence sistemi göze çarpıyor.

    Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Makyajlı Opel Insignia'nın kaputu altında 1.5 litre turbo dizel ünite bulunuyor. 122 beygir güç ve 285 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Insignia'yı Edition donanım seviyesiyle tercih ederseniz fiyatı 490.900 TL seviyesinden başlıyor. Exclusive donanım seviyesinde ise fiyat 573.900 TL seviyesine çıkıyor.

    Makyajlı Opel Insignia'nın GSi versiyonuna baktığımızda ise 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre turbo benzinli ünite, 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sisteminden oluşan bir kombinasyon görüyoruz. Insignia GSi'nin Türkiye fiyatı da 999.400 TL olarak açıklandı.

    Yılın bitmesine çok az bir zaman kaldı fakat Opel 2020'nin sonuna kadar 800 adet makyajlı Insignia satmayı olanlıyor. 2021 için belirlenen hedef ise 5000 adet. Bunlardan 100 adetlik stok da Insignia GSi için ayrılmış durumda.

    Makyajlı Opel Insignia fiyat listesi şöyle:

    Donanım Fiyat
    Edition 490.900 TL
    Elegance 531.400 TL
    Ultimate 562.900 TL
    Exclusive 573.900 TL
    GSi 999.400 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi
    1 sa.
    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    NOSTOY (Mustafa GÜLER) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2016 da 1.6 cdti 94. 000 liraya veriyorlardı. Kazancım fazla artmadı o günden beri. Alabilirdim. Şu an kendimi satsam alamam. Nasıl bir zulme düştük arkadaş
    Yanıtla +59
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yarım milyona Opel , işte güçlü ülke
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlara bak, şaka gibi. Ya arkadaş laf olsun diye yazmıyorum, ŞAKA GİBİ.



    Biri bizimle dalga geçiyor, birileri bu ülkenin canını okumuş ama inanılmaz bir şekilde “NORMAL” karşılamaya devam ediyoruz.



    Şuurumuzu kaybetmek üzereyiz, rakamlara bakın ŞAKA GİBİ
    Fiyatlara bak, şaka gibi. Ya arkadaş laf olsun diye yazmıyorum, ŞAKA GİBİ. Biri bizimle dalga geçiyor, birileri bu ülkenin canını okumuş ama ina...
    Devamını Gör
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    AO (A O) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışını çekiştirip duracaklarına içini düzeltsinler içini. Aracın içi D sınıfı gibi durmuyor o havayı vermiyor içine oturunca. Astra nın tombulu gibi duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kkvan (KORHAN ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2017 de OPC line a 175 bin fiyat almıştım . Şimdi aynı donanımı almaya kalksan 600 bin isterler . 3 yılda %250 zam . Maaş artışı ise ortalama %30
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .: mds :. (mds mds) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Passattan yakışıklı, ama 3 silindir ne la?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 milyona ikinci elde çok daha lüks araba alabilirim.



    Hatta 2 tane 500 bine e200 ikinci el alırım keyfime bakarım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstikrar devam ediyor maşallah
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JanKlod (Mert ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    d segmentinin kralı
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    dolar 8 tl oldu araba alınmaz bu devirde :D :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Polestar191 (Burak ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülke bitmis vallahi artik fakiriz kabullenin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Almayin arkadaslar kimse almasin biri demiski afrika ülkesi diye hangi afrika ülkesinde 1araba gelis fiyatinin 3katina satiliyor vergilerle ? Azerbaycan marati bile 5tl nin üzerine cikti evet yanlis degil 1 azeri maratı = 5tl toplumsal tepkiler vermezsek surumuzu yonetecek coban herzaman bulunur birlik olmazsak olacagi bu saygilar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    PİYADE KIDEMLİ ALBAY (Berk Bey) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    600 tl ile milyonluk araba olmayı kaçırmış:(
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Axenfeld-Rieger (abcd abcd) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) PİYADE KIDEMLİ ALBAY
    Metalik renk opsiyonu ile al 1 milyon tl olur :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    52 Kişi Okuyor (5 Üye, 47 Misafir) 5 Masaüstü 47 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    24272 kez okundu.
    38 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, makyajlı opel insignia fiyat ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri opel makyajlı insignia Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 sa. SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon 17 sa. Görsel roman türündeki Underworld Office iOS ve Andrid cihazlar için çıktı 17 sa. PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı 17 sa. Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor 18 sa. Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi 18 sa. Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor 18 sa. GeForce RTX 3050 iddiaları gündemde 18 sa. Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir? 19 sa. Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor 19 sa. Get Out ve Us filmlerinin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni korku filminin vizyon tarihi paylaşıldı 19 sa. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor 20 sa. Kiralık Xbox ister misiniz? Xbox'ın Türkiye özel planları ve fazlası 20 sa. Boston Dynamics girişimi Hyundai’ye satılabilir 20 sa. Fantastic Beasts serisinden ayrılan Johnny Depp yerine Mads Mikkelsen ile görüşülüyor 21 sa. Makyajlı Hyundai Kona Electric, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle geldi 21 sa. MediaTek’ten Chromebook modelleri için iki yeni yonga seti 21 sa. James Donkey 008 7.1 Surround RGB Oyuncu Kulaklığı - İnceleme 22 sa. Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor 22 sa. iPhone 12’lerin pil değişim ücreti açıklandı 22 sa. Eski Vertu çalışanları yeni bir lüks telefon şirketi kurdu 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki Call of Duty: Black Ops Cold War ve NBA 2K21'in yeni nesil konsollarda istediği boş depolama alanı çok büyük 1 gün İnsangiller ailesine ait 2 milyon yıllık kafatası keşfedildi 1 gün Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi 1 gün Mobil oyun Rush Rally 3'ün yeni eklenti paketi Gravel Tracks 19 Kasım'da geliyor 1 gün Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi 1 gün Sony, 'talep olursa' PS5'e 1440p çözünürlük desteği eklemeyi planlıyor 1 gün AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor 1 gün Michael Scofield'ı canlandıran Wentworth Miller Prison Break dizisinden ayrıldığını açıkladı 1 gün Huawei Mate X2, ilk sertifikasını aldı: 66W hızlı şarj desteği sunacak 1 gün Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı 1 gün YouTube Music'e birçok farklı çalma listesi geldi: Spotify ile rekabette yeni adım 1 gün M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu 1 gün OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek 1 gün M1 işlemcili MacBook Pro tanıtıldı 1 gün En hızlı MacBook Air karşınızda 1 gün AMD Zen 2 tabanlı V2000 gömülü yongalarını duyurdu: %100’e varan performansı artışı sunacak 1 gün Apple, M1 işlemcili yeni Mac mini'yi tanıttı 1 gün Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında 1 gün Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz 1 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız