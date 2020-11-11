Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın sonunda örtüsü kaldırılan makyajlı 2020 Opel Insignia geç de olsa Türkiye pazarına giriş yaptı. Bugün lansmanı gerçekleştirilen makyajlı Insignia fiyatı 490.900 TL'den başlıyor.

Makyajlı Opel Insignia'daki ufak dokunuşlar ön bölümde yoğunlaşıyor. Adaptif Intellilux LED Pixel farlar ilk bakışta göze çarpıyor. Bu kısımdan bahsetmişken, Türkiye'de satılan tüm makyajlı Insignia modellerinde LED farların standart olarak sunulacağını belirtelim. Bunun dışında panjurdaki krom şeritlerde, alt ızgarada ve sis farlarının olduğunu bölümde de küçük dokunuşlar mevcut.

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Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı

Makyajlı Opel Insignia'nın arka bölümü makyajsız modelle benzer görünümü sürdürüyor fakat bu alanda da difüzörün yenilendiğini görebiliyoruz. Ayrıca parlak krom detaylarla karşımıza çıkan sahte egzoz çıkışlarının formunda da değişiklik yapılmış. İç mekana baktığımızda ise AGR onaylı ön koltuklar ve güncellenen bilgi-eğlence sistemi göze çarpıyor.

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Makyajlı Opel Insignia'nın kaputu altında 1.5 litre turbo dizel ünite bulunuyor. 122 beygir güç ve 285 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Makyajlı Insignia'yı Edition donanım seviyesiyle tercih ederseniz fiyatı 490.900 TL seviyesinden başlıyor. Exclusive donanım seviyesinde ise fiyat 573.900 TL seviyesine çıkıyor.

Makyajlı Opel Insignia'nın GSi versiyonuna baktığımızda ise 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten 2.0 litre turbo benzinli ünite, 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sisteminden oluşan bir kombinasyon görüyoruz. Insignia GSi'nin Türkiye fiyatı da 999.400 TL olarak açıklandı.

Yılın bitmesine çok az bir zaman kaldı fakat Opel 2020'nin sonuna kadar 800 adet makyajlı Insignia satmayı olanlıyor. 2021 için belirlenen hedef ise 5000 adet. Bunlardan 100 adetlik stok da Insignia GSi için ayrılmış durumda.

Makyajlı Opel Insignia fiyat listesi şöyle:

Donanım Fiyat Edition 490.900 TL Elegance 531.400 TL Ultimate 562.900 TL Exclusive 573.900 TL GSi 999.400 TL

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