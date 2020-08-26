Makyajlı Hyundai Kona'nın ön tasarımını gösteren ipucu görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Güncel kasa / Makyajlı kasa

2018’de Türkiye yollarına çıkan Hyundai Kona’nın yenilenme vakti geldi. Koreli otomotiv devi, makyajlı Hyundai Kona ile ilgili yeni bir teaser paylaştı.

İlginizi Çekebilir

2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi

Paylaşılan resmi görsellerde makyajlı Hyundai Kona’nın neredeyse tamamen yenilenen ön tasarımına yoğunlaşılmış. Markanın yeni “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesini yansıtan makyajlı Kona, bu kapsamda markanın diğer yeni modellerindeki gibi daha geniş bir ızgaraya kavuşmuş. Ayrıca ızgaranın üzerindeki ince hava girişi de kaldırılmış. Burun kısmında köpek balıklarından esinlenilen makyajlı Hyundai Kona, yenilenen LED aydınlatmalarıyla da güncel modele kıyasla daha agresif bir görünüm kazanmış.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı"

Yeni Hyundai Kona N Line’a baktığımızda, standart modele göre daha sportif ve aerodinamik detaylarla donatıldığını görebiliyoruz. Kona N Line’ın geniş ızgarasında farklı desenler kullanmayı tercih eden Hyundai, standart modelde kullanmadığı ince hava girişine Kona N Line’da üç parçaya bölünmüş biçimde yer vermiş. Bu kapsamda marka logosu da ızgaranın üzerine taşınmış. Aynı bölümde N Line rozetinin de dikkat çektiği otomobildeki tampon bölümü de standart Kona’ya kıyasla daha agresif görünecek biçimde tasarlanmış.

Hyundai tarafından yapılan açıklamada, makyajlı Kona ve Kona N Line ile ilgili önümüzdeki haftalarda daha fazla detay paylaşılacağı belirtildi. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Güncel modelin Türkiye'de 180.600 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını da belirtelim.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-teases-sharp-new-kona-and-kona-n-line-suvs/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.