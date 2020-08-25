Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde de hayli popüler olan Peugeot 3008 modelini güncellemeye hazırlanan Fransız marka, makyajlı Peugeot 3008’in tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Yapılan resmi açıklamaya göre makyajlı Peugeot 3008, 1 Eylül 2020 Salı günü saat 11:00’de düzenlenmesi planlanan bir etkinlikte görücüye çıkarılacak. Söz konusu etkinlik Kovid-19 nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir

Makyajlı Peugeot 3008 böyle mi görünecek? İlk görseller paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "TOGG CEO'su, batarya kiralama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu"

Makyajlı Peugeot 3008 ile ilgili henüz pek bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz ay Forum-Peugeot üzerinde makyajlı modele ait olduğu iddia edilen bazı görseller ortaya çıkmıştı. Eğer bu görseller gerçekten yeni 3008’e aitse, popüler model üzerindeki değişimin tam da beklendiği gibi olacağını söyleyebiliriz. Söz konusu görsellere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

Teknik olarak güncel kasadaki benzinli ve dizel motorların büyük oranda makyajlı Peugeot 3008’e taşınması bekleniyor. Bu da 1.2 litre üç silindirli ve 1.6 litre dört silindirli benzinli ünitelerin yanı sıra 1.5 litre dizel ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. Söz konusu hibrit versiyon güncel modelde 296 beygir güce ve 58 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.