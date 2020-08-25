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    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı

    Fransız markanın SUV segmentindeki başarılı modeli 3008, çok yakında makyajlı versiyonuyla karşımıza çıkacak. Makyajlı 3008'in tanıtımı Kovid-19 nedeniyle dijital ortamda yapılacak.
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    12,2b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı
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    Ülkemizde de hayli popüler olan Peugeot 3008 modelini güncellemeye hazırlanan Fransız marka, makyajlı Peugeot 3008’in tanıtılacağı tarihi açıkladı.

    Yapılan resmi açıklamaya göre makyajlı Peugeot 3008, 1 Eylül 2020 Salı günü saat 11:00’de düzenlenmesi planlanan bir etkinlikte görücüye çıkarılacak. Söz konusu etkinlik Kovid-19 nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek.

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    Makyajlı Peugeot 3008 ile ilgili henüz pek bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz ay Forum-Peugeot üzerinde makyajlı modele ait olduğu iddia edilen bazı görseller ortaya çıkmıştı. Eğer bu görseller gerçekten yeni 3008’e aitse, popüler model üzerindeki değişimin tam da beklendiği gibi olacağını söyleyebiliriz. Söz konusu görsellere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

    Teknik olarak güncel kasadaki benzinli ve dizel motorların büyük oranda makyajlı Peugeot 3008’e taşınması bekleniyor. Bu da 1.2 litre üç silindirli ve 1.6 litre dört silindirli benzinli ünitelerin yanı sıra 1.5 litre dizel ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. Söz konusu hibrit versiyon güncel modelde 296 beygir güce ve 58 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.



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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    por favor (ssena arıkuşu) 7 sa.
    Yeni 2008'in biraz daha hacimli kopyası.
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    AlmostFly 8 sa.
    Arkadaşın paylaştığı kırmızı olan süper gözüküyor. Acaba yeni tucson ne zaman tanıtılır
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    suat62 8 sa.
    Makyajlı yüksek fiyattan çıkar ama eskiye rağbet düşer .
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    siyahtemas (Bahadır Aktuğ) 8 sa.
    3 Yıldır büyük memnuniyetle kullandığım aracımın içime sinmeyen tek tarafı olan önündeki bu harika geliştirme olursa kusursuz olar araç... Tabii ki sanal da olsa 4x4 özelliği piayda tek yapardı bu aracı... Bu haliyle de ( beyaz gt line) çok mutluyuz pejo 3008 le... Fotodaki tasarım muhteşem...
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    manisa_tr (huseyin ali) 10 sa.
    eskiden yeni bir model veya makyaj oldu mu şöyle olmuş böyle olmuş. yok süreyya hanım denirdi. maalesef şimdi ilk laf 450 den başlar.
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    Kingo Panda (Gökmen ) 10 sa.
    Götü boklu clio neredeyse 250 bin ₺ bırak da bu 350 olsun.
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    tonodias 11 sa.
    Işık eklemişler :)
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    geng (x y) 11 sa.
    Arkadaşlar bu aracın gelmesi en erken Nisan, Mayıs, sonraki bir tarih de olabilir, öncesi olmaz.
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    geng (x y) 11 sa.
    Aslan pençesi epeydir konuşuluyordu zaten, aslan pençesi gelecek gibi ön tarafa, yani fotoğraf doğru.
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    volcano2K (Volkan TÜRKAN) 19 sa.
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    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 19 sa. volcano2K
    bu diğer fotodan daha güzel duruyor..
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    12225 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 peugeot 3008 ve
    3 etiket daha makyajlı peugeot 3008 yeni 3008 Bilim ve Teknoloji
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