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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Skoda Enyaq iV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    SUV atağını devam ettiren Çekyalı marka bu kez tamamen elektrikli Skoda Enyaq iV ile karşımızda. Serinin tepe ismi RS dahil 5 farklı versiyona sahip olan Enyaq iV, 510 km'ye kadar menzil sunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Skoda Enyaq iV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Skoda, uzun soluklu bir teaser sürecinin ardından elektrikli crossover modeli Enyaq iV üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Elektrikli otomobil dünyasının yeni üyesi Skoda Enyaq iV, yıl sonuna doğru markanın Mlada Boleslav fabrikasında üretime girecek.

    Geçtiğimiz yıl Vision iV konseptiyle ön gösterimi yapılan Skodan Enyaq iV’nin tasarımı aslında çok da sürpriz olmadı. Zira pek çok detayı daha önce paylaşılan taslak çizimleri veya sızdırılan görseller vasıtasıyla görmüştük. Enyaq iV’nin en dikkat çekici yanı, tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanan ızgara bölümü diyebiliriz. Zira bu alan üst donanım seviyelerinde tam 130 LED ile dikey sütunlar biçiminde aydınlatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Skoda bu tasarıma “Crystal Face” adını vermiş.

    Oldukça kısa tutulan ön ve arka çıkıntıları, geriye doğru fazlaca yatık ön camı, alçalan tavanı ve belirgin omuz çizgisiyle dinamik bir havaya bürünen Skoda Enyaq iV’de çapı 18 ila 21 inç arasında değişen jantlar tercih edilebiliyor. Otomobilin boyutları ise 4649 mm uzunluk, 1879 mm genişlik, 1616 mm yükseklik ve 2765 mm aks mesafesi şeklinde ölçülüyor. Çekyalı markanın Kodiaq kadar ferah bir iç mekana sahip olduğunu iddia ettiği elektrikli crossover’ın bagaj hacmiyse 585 litre olarak açıklandı.

    Elektrikli Skoda Enyaq iV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Skoda Enyaq iV’nin konsolu yüzer ekran olarak tabir edilen büyük bir multimedya ekranı ile domine ediliyor. Söz konusu ekranın boyutu tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak 10 veya 13 inç şeklinde değişiyor. Sürücünün hemen önünde de küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Minimalist bir yaklaşımın hakim olduğu alanda, sürdürülebilirlik odaklı Lodge ve ecoSuite tasarımlarının da dahil olduğu 10 farklı tema seçeneği sunuluyor.

    Çekyalı marka donanımlar konusunda çok bilgi vermedi fakat donanım seviyesine bağlı olarak değişen standart özellikler arasında deri kaplı direksiyon simidi, çift bölgeli klima kontrolleri, ısıtmalı direksiyon simidi, park sensörleri ve geri-görüş kamerasının bulunduğunu biliyoruz. Artırılmış gerçeklik destekli head-up display ise opsiyon olarak sunulan özellikler arasında. Enyaq iV’de ayrıca adaptif hız sabitleyici, adaptif şerit yardımcısı, çarpışmadan kaçınma yardımcısı ve trafik sıkışıklığı yardımcısı gibi sürüş asistanları bulunuyor.

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    Skoda Enyaq iV’nin teknik detayları daha önceden paylaşılmıştı. Elektrikli crossover’da üç farklı batarya ve beş farklı güç seçeneği mevcut. “50” olarak adlandırılan giriş seviyesi versiyonda 55 kWh batarya paketi ve arka tekerleklere güç veren 146 hp/220 Nm bir elektrik motoru kullanılmış. Maksimum hızı olan 160 km/s’ye çıkmadan önce 0-100 km/s hızlanmasını 11.4 saniyede tamamlayan versiyonun sürüş menzili de WLTP’ye göre 340 kilometre olarak açıklandı.

    Elektrikli Skoda Enyaq iV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Skoda Enyaq iV’nin “60” isimli versiyonunda 62 kWh batarya paketi ve yine arka tekerleklere güç veren 177 hp/310 Nm bir elektrik motoruna yer verilmiş. Giriş seviyesine göre ekstra güç ve daha büyük bataryaya sahip olan versiyonun 0-100 km/s hızlanması 8.7 saniyeye düşerken, tam dolu batarya ile sunduğu sürüş menzili de WLTP’ye göre 390 kilometre olarak açıklandı.

    Bir üst seviyedeki Enyaq iV 80 versiyonunda adından da anlaşılacağı üzere 82 kWh’lık batarya paketi ve 201 hp/310 Nm bir elektrik motoru bulunuyor. Bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlayan otomobilin sunduğu menzil WLTP’ye göre 510 kilometre. Bu üst paketin bir de 80x isimli dört tekerlekten çekişli versiyonu mevcut. Toplamda 261 beygir güç ve 425 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlarken tam dolu batarya ile 460 kilometre menzil sunuyor.

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    Skoda Enyaq iV serisinin en tepesindeki isim olan RS versiyonu toplamda 302 beygir güç ve 460 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlayan Enyaq iV RS’in maksimum hızı 180 km/s. Güç artışına karşın tam dolu batarya ile sunduğu menzil ise 80x versiyonuyla aynı yani 460 kilometre.

    Skoda, bataryaların şarj süreleriyle ilgili çok fazla bilgi vermedi fakat 82 kWh’lık büyük batarya seçeneğinin hızlı şarj ile 38 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80 doluma ulaştığı biliniyor. Müşteriler ayrıca 11 kW Wall box da satın alabiliyor. Bu seçenek, batarya boyutuna bağlı olarak 6 ila 8 saat arasında tam şarj imkanı sunuyor.



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    shikaruzu (laimu ) 1 hf. en beğenilen
    koltuklar acayip hoşuma gitti. tasarımı, tarzı ve döşeme şekli. rengide çok iyi sanki akşamüstü yolculuklarinda harika eşlik eden biri gibi. kaydettim ileride yaptirabilirim
    koltuklar acayip hoşuma gitti. tasarımı, tarzı ve döşeme şekli. rengide çok iyi sanki akşamüstü yolculuklarinda harika eşlik eden biri gibi. kaydettim ileride y...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf.
    adamlar 1 yıl sonraya tarih vermiş..bizimkiler 2 yıl sonra için tarih verdi.. fabrika temel atmasını 8 ay sonra yaptılar.. bekle yetişir 2023'e reklam balonu
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    bbuzol (Bahadır BUZOL) 1 hf.
    Uzun zamandır en çok beğendiğim tasarım. Güzel bir araç olmuş. Alınası ama Türkiye'de yaşadığımızı unutmamız lazım.
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    gralcan (Can Bahadır) 1 hf.
    Çok güzel
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    cemus 1 hf.
    çok güzel olmuş...
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    Bob Kelso 1 hf.
    Bunların yanında Tesla araçlar çok çirkin kalıyor.
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    hopeyoung 1 hf. Bob Kelso
    Postmodern kalıyor. Teknoloji retronun ardından postmodernizmi takip ediyor. Neoklasik gelir onu takiben minimalizm ve tekrardan ortadoğunun istediği gösterişli işler çıkar diye düşünüyorum.
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    shikaruzu (laimu ) 1 hf. en beğenilen
    koltuklar acayip hoşuma gitti. tasarımı, tarzı ve döşeme şekli. rengide çok iyi sanki akşamüstü yolculuklarinda harika eşlik eden biri gibi. kaydettim ileride yaptirabilirim
    Yanıtla +8
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Bu köşeli hatlar leon'u anımsatıyor.
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