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Maliyet odaklı P55 anakartlar görünmeye başladı; Foxconn'dan P55MX

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maliyet odaklı P55 anakartlar görünmeye başladı; Foxconn'dan P55MX
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Gigabyte, Asus ve EVGA'dan sonra Micro-ATX formdaki P55 anakartı gün ışığına çıkan bir diğer isim de Foxconn. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan firma, Intel'in LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için farklı fiyat ve performans segmentlerine yönelik çok sayıda P55 anakart modeli hazırlıyor.

Yüksek performans segmenti ve hız aşırtma tutkunları için Quantum Force serisi altında P55 yonga setli çözümler hazırlayan Foxconn'un ekonomi sınıfı modelleri de görünmeye başladı. İşte bu modellerden birisi olan ve Micro-ATX formunda hazırlanan P55MX kod adlı yeni çözüm, türünün en ekonomik örneklerinden birisi olarak önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Intel'in LGA1156 formundaki 2. jenerasyon Nehalem işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan Foxconn P55MX, Micro-ATX formunda hazırlanan P55 yonga setli diğer modellerden farklı olarak sadece iki adet DDR3 DIMM slotuna sahip. Pasif soğutma ile desteklenen yeni anakart sadece bir adet PCIe x16 slotuyla geldiği için çoklu ekran kartı kurulumları desteklenmiyor.

Diğer özellikleri arasında 6x SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakartın Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.


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mesAt 9 yıl
Harbiden el ayarları yok, tamam maliyet odaklı da bu kadarına da oha yanii.
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K.Kahriman 9 yıl
foxconn eski günlerine dönüyor
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sertacaygun 9 yıl
Ula bu üreticilerin de bi' el ayarı yok. P55 zaten X serisi gibi uç değil, maliyet odaklı. Onu bile uç noktaya taşırlar, maliyete gelince kıytırık birşey. Bi' el ayarı olsa keşke...
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

sertacaygun

Ula bu üreticilerin de bi' el ayarı yok. P55 zaten X serisi gibi uç değil, maliyet odaklı. Onu bile uç noktaya taşırlar, maliyete gelince kıytırık birşey. Bi' el ayarı olsa keşke...

bu adamlardan korkulur hocam.

işin ucunda para var desen anaarını boyayıp kız diye babalarına satarlar bunlar.geniş pazarda olabilir tabi


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NemesisR3 9 yıl
marka pclere koyarlar bunlardan sonra pahallı pahallı satarlar
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Jeezy 9 yıl
maliyet odaklı dıyor zaten
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WinteR 9 yıl
Evet kalitesiz, powerphase'ler siyaha boyansaydı, satalar tuturuncu olsaydı, pcb kırmızı olsaydı, kondansatörler pembe olsaydı,cihpset soğutucusu 500gr parlatılmış bakır olsaydı kaliteli olurdu, tabi üstünde de 70$ koyarlardı, tabi bu seferde niye pahalı derlerdi.
Gayet güzel, oc performansları fark yaratacaktır, ilerde görürüz, 90-100$ makul olur.
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Tolgá 9 yıl
cpu çevresindeki parçalar çok kalitesiz..görüntü çok kötü..
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