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    mamaRoo akıllı beşik ile tanışın

    MamaRoo adındaki akıllı beşik 25 farklı hareket modu sayesinde bebeğnizin sanki anne kucağında sallanıyormuş hissi duymasını amaçlıyor. Ayrıca farklı sesler de var.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    mamaRoo akıllı beşik ile tanışın
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    Bebeklerin ebeveynlerinin kucağında daha huzurlu olduğu ve beşik gibi yapay ortamların bu huzuru veremediği bilinen bir gerçek. Teknoloji yıllardır bebek askesuarlarının ebeveyn ortamını yaşatması için çalışıyor.

    MamaRoo özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarına gelen mamaRoo akıllı beşik bebeklere bir annenin veya babanın kucağında sallarken oluşan doğal hareketleri veya sesleri gerçekçi bir şekilde yansıtmaya çalışıyor.

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    Beşik aşağı, yukarı, sağa veya sola hareket edebilen bir sepete sahip. Sepet 5 farklı hareket yapabiliyor: Araba sürüşü, kanguru, ağaç sallanması, dalga ve ninni. Her hareket de 5 farklı hız seviyesine sahip. Böylece toplamda 25 farklı hareket türü oluyor.

    Ses tarafında ise yağmur, okyanus, vantilatör ve şişş belirlenmiş. Ayrıca bir titreşim modu da yer alıyor. 4moms uygulaması üzerinden aileler hareket ve ses modunu seçebiliyor veya bir zamanlayıcı da kurabiliyor.

    4moms firması yıllardır bebeklere yönelik akıllı aksesuarlar geliştirdiği için yeni beşik konusunda güven tam ancak ne kadar gerçekçi olduğuna elbette bebekler karar verecekler. MamaRoo beşik 330$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/mamaroo-sleep-bassinet-debut-ces-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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