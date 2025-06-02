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    Mars yüzeyinden büyüleyici kare: Kızıl Gezegen’in uydusu Deimos

    NASA’nın Mars kaşifi Perseverance, Jezero Krateri’ndeki yalnız yolculuğunda başını gökyüzüne çevirdi ve Kızıl Gezegen’in gizemli uydusu Deimos’un hayaletimsi siluetini görüntüledi.

    Mars yüzeyinden büyüleyici kare: Kızıl Gezegen’in uydusu Deimos Tam Boyutta Gör
    Mars yüzeyinden alınan yeni bir görüntü, Kızıl Gezegen’in yalnız ve sessiz doğasını gözler önüne serdi. Zira yüzeyde duyabileceğiniz tek ses rüzgarın fısıltısıdır. NASA’nın Jezero Krateri’nde görev yapan NASA’nın keşif aracı Perseverance, 1 Mart 2025 sabahı yerel saatle 04:27’de gökyüzüne çevirdiği kamerasıyla Deimos’u görüntülemeyi başardı. Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos, bu karede adeta bir yıldız gibi parlıyor.

    Deimos bir yıldız gibi Mars gökyüzünde parlıyor

    Tam 52 saniyelik uzun pozlama süresiyle elde edilen görüntü, Perseverance’ın sol navigasyon kamerası tarafından kaydedildi. Gün doğumunun hemen öncesindeki loş karanlıkta çekilen bu fotoğraf, Mars’ın sessizliğini ve dinginliğini büyüleyici bir şekilde yansıtıyor. Fotoğrafta görülen Deimos, yaklaşık 16 kilometrelik çapıyla oldukça küçük olmasına rağmen, 20 bin kilometrelik uzaklığıyla dikkat çekici bir şekilde gökyüzünde süzülüyor.

    Mars yüzeyinden büyüleyici kare: Kızıl Gezegen’in uydusu Deimos Tam Boyutta Gör
    Bu arada dikkatli bakarsanız iki parlak nesnenin daha Deimos’un solunda göründüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bunlar, Güneş Sistemi’nden sırasıyla yaklaşık 78 ve 130 ışık yılı uzaklıkta, Leo takımyıldızında bulunan Regulus ve Algieba yıldızlarıdır.

    Mars’ın uyduları Deimos ve Phobos, adlarını savaş tanrısı Ares’in – Roma mitolojisindeki karşılığı Mars – oğullarından alıyor. Phobos “korku”, Deimos ise “dehşet” anlamına geliyor. Bu küçük ve düzensiz şekilli uydular, bilim insanlarının yıllardır cevap aradığı birçok gizemi barındırıyor. Özellikle kökenleri, yörüngesel evrimleri ve nihai kaderleri halen tam olarak çözülebilmiş değil.

    Simülasyonlara göre, Mars’a çok daha yakın bir yörüngede dolanan Phobos, gezegenin yerçekimi nedeniyle her geçen yıl daha da alçalan bir rota izliyor. Bu süreç sonunda parçalanarak Mars çevresinde ince bir halka oluşturması bekleniyor. Deimos ise daha uzak ve kararlı bir yörüngede dolanıyor. Ancak onun geleceği de belirsizliğini koruyor. Bu tür görseller, yalnız bir robotun uzak bir gezegende kaydettiği sıradan bir kare gibi görünse de, bilim insanları için büyük önem taşıyor. Her bir görüntü, Mars’ın geçmişi ve uydularının evrimi hakkında ipuçları taşıyan değerli birer veri parçası niteliğinde.

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    DH Misafiri 3 gün önce

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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