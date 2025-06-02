Mars yüzeyinden büyüleyici kare: Kızıl Gezegen’in uydusu Deimos

Deimos bir yıldız gibi Mars gökyüzünde parlıyor
Tam 52 saniyelik uzun pozlama süresiyle elde edilen görüntü, Perseverance’ın sol navigasyon kamerası tarafından kaydedildi. Gün doğumunun hemen öncesindeki loş karanlıkta çekilen bu fotoğraf, Mars’ın sessizliğini ve dinginliğini büyüleyici bir şekilde yansıtıyor. Fotoğrafta görülen Deimos, yaklaşık 16 kilometrelik çapıyla oldukça küçük olmasına rağmen, 20 bin kilometrelik uzaklığıyla dikkat çekici bir şekilde gökyüzünde süzülüyor.
Mars’ın uyduları Deimos ve Phobos, adlarını savaş tanrısı Ares’in – Roma mitolojisindeki karşılığı Mars – oğullarından alıyor. Phobos “korku”, Deimos ise “dehşet” anlamına geliyor. Bu küçük ve düzensiz şekilli uydular, bilim insanlarının yıllardır cevap aradığı birçok gizemi barındırıyor. Özellikle kökenleri, yörüngesel evrimleri ve nihai kaderleri halen tam olarak çözülebilmiş değil.
Simülasyonlara göre, Mars’a çok daha yakın bir yörüngede dolanan Phobos, gezegenin yerçekimi nedeniyle her geçen yıl daha da alçalan bir rota izliyor. Bu süreç sonunda parçalanarak Mars çevresinde ince bir halka oluşturması bekleniyor. Deimos ise daha uzak ve kararlı bir yörüngede dolanıyor. Ancak onun geleceği de belirsizliğini koruyor. Bu tür görseller, yalnız bir robotun uzak bir gezegende kaydettiği sıradan bir kare gibi görünse de, bilim insanları için büyük önem taşıyor. Her bir görüntü, Mars’ın geçmişi ve uydularının evrimi hakkında ipuçları taşıyan değerli birer veri parçası niteliğinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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