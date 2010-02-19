Marvell, ARMADA işlemcili dizüstü bilgisayarını gösterdi

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Yarıiletken üreticisi Marvell, akıllı telefonlar için hazırladığı ARMADA serisi yeni nesil mobil işlemcilerini, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanmayı da planlıyor: Her sene olduğu gibi bu yıl da İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve dün sona eren Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde firma, 1.5GHz'De çalışan ARMADA 500 işlemcili dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Tasarım özellikleriyle Dell'in Adamo serisini hatırlatan ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar, 13-inç ekrana sahip. Üretimi Quanta firması tarafından yapışan ve ARM tabanlı işlemci kullandığı için Windows yerine Linux işletim sistemini (Ubuntu) kullanan dizüstü bilgisayarın uzun pil ömrü hedef alınarak hazırlandığı belirtilirken, sistemin diğer özellikleri hakkındaysa herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Bu yılın sonlarına doğru satıla sunulması beklenen dizüstü bilgisayarla birlikte Marvell, ARMADA işlemcili netbook ve mobil internet cihazları sunmayı da planlıyor.