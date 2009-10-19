Marvell'dan yeni işlemci ailesi: ARMADA

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Intel'in mobil cihazlar için işlemci geliştirilen Xscale birimini birkaç yıl önce satın alan Marvell, ARMADA serisi yeni uygulama işlemcilerini duyurdu. SoC yani yongada sistem formunda olan yeni işlemci ailesi, ARM komut setini temel alıyor ve modeline göre değişmekle birlikte saat hızı 1.2GH'e çıkabiliyor. Microsoft Windows Embedded CE, Windows Mobile, Google Android, Linux, Maemo, Ubuntu, ve China Mobile OMS gibi çok sayıda alternatif işletim sistemiyle uyumlu olan ARMADA serisi yeni işlemciler Adobe Flash, Microsoft Silverlight ve Real Player desteği de sunuyorlar.

Dört farklı seri altında hazırlanan Marvell ARMADA serisinin model bazlı detayları şu şekilde;

- ARMADA 100: Orta segment mobil internet cihazları, dijital çerçeveler, küresel konum belirleme cihazları, IP güvenlik kameraları ve e-kitap okuyucularını hedef alıyor.

- ARMADA 500: Smartbook'lar, mobil internet cihazları, netbook'lar, ince istemciler ve endüstriyel kontrol cihazlarını hedef alıyor.

- ARMADA 600: Akıllı telefonlar, mobil internet cihazları, terminaler ve taşınabilir medya cihazlarını hedef alıyor.

- ARMADA 1000: Blu-ray oynatıcılar, dijital televizyonlar ve HD kutularını hedef alıyor.

Marvell'ın örneklemelerine başladığı ARMADA işlemci ailesini kullanan ilk cihazların önümüzdeki yılın başında hazır olması bekleniyor.