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Marvell'dan yeni işlemci ailesi: ARMADA

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Marvell'dan yeni işlemci ailesi: ARMADA
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Intel'in mobil cihazlar için işlemci geliştirilen Xscale birimini birkaç yıl önce satın alan Marvell, ARMADA serisi yeni uygulama işlemcilerini duyurdu. SoC yani yongada sistem formunda olan yeni işlemci ailesi, ARM komut setini temel alıyor ve modeline göre değişmekle birlikte saat hızı 1.2GH'e çıkabiliyor. Microsoft Windows Embedded CE, Windows Mobile, Google Android, Linux, Maemo, Ubuntu, ve China Mobile OMS gibi çok sayıda alternatif işletim sistemiyle uyumlu olan ARMADA serisi yeni işlemciler Adobe Flash, Microsoft Silverlight ve Real Player desteği de sunuyorlar.

Dört farklı seri altında hazırlanan Marvell ARMADA serisinin model bazlı detayları şu şekilde;

- ARMADA 100: Orta segment mobil internet cihazları, dijital çerçeveler, küresel konum belirleme cihazları, IP güvenlik kameraları ve e-kitap okuyucularını hedef alıyor.
- ARMADA 500: Smartbook'lar, mobil internet cihazları, netbook'lar, ince istemciler ve endüstriyel kontrol cihazlarını hedef alıyor.
- ARMADA 600: Akıllı telefonlar, mobil internet cihazları, terminaler ve taşınabilir medya cihazlarını hedef alıyor.
- ARMADA 1000: Blu-ray oynatıcılar, dijital televizyonlar ve HD kutularını hedef alıyor.

Marvell'ın örneklemelerine başladığı ARMADA işlemci ailesini kullanan ilk cihazların önümüzdeki yılın başında hazır olması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
XScale işlemcileri ARM tabanlı olup 1997 yılında Digital firmasıyla yaptığı anlaşma gereği Intel'in bünyesine kattığı StrongARM serisinden geliştirilmiş modellerdir. Birkaç yıl önce bu birimi 600 milyon dolara satan Intel'in amacı x86 mimarisi taşınabilir cihazlarda da yaygınlaştırmak. Atom çekirdeği ARM tabanlı rakiplerinden daha hızlı olsa da enerji verimliliği alanında geride kalıyor. 32 nm üretim teknolojisine geçilmesiyle düşük voltajlı Atom işlemcilerle Intel bu sektörde yeniden at koşturmak istiyor.
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wrhost 10 yıl
intel beceremiyor
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gerbay 10 yıl
intel istese arm cortex a8 çekirdeği lisanslayıp kendi üretim hattında daha yüksek frekansta çalışanını çıkarır zaten. vardır bir bildikleri
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sertacaygun 10 yıl
Intel'in atlamaya çalıştığı alanlar. Cep telefonu vs. yani... Ahh Intel Ahhh...
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yekoo 10 yıl
üretim teknolojisi ne?
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TELESCOPE 10 yıl
teknolojide sınır olmamayacağı için, daha neler görecez neler
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