Mcdodo’dan Ramazan boyunca her gün bir DH üyesine hediye

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Çinli aksesuar devi Mcdodo’nun Türkiye distribütörü yeni bir yarışma ve çekiliş başlattı. Yarışma kapsamında her gün ilk doğru yanıtı veren kişiye Mcdodo ürünü hediye edilecek. Çekiliş kapsamında ise 10 kişiye Mcdodo aksesuar seti hediye edilecek. İki etkinliğe de katılabilirsiniz.

Çekilişle 10 kişiye aksesuar seti

Çekilişe katılmak için şu an okuduğunuz bu içeriğin altına “Çekilişe katılmak istiyorum” yazmanız yeterli. Ramazan sonunda yapılacak çekilişle rastgele 10 kişiye hediye edilecek. Yorumunuzu buraya atmanız gerekiyor, Mcdodo konusuna değil.

Yarışmayla her gün 1 kişiye hediye

Forumdaki Mcdodo ana konusunda Mcdodo hesabı tarafından her gün 1 ürünün tanıtım fotoğrafı yayınlanacak. Ürün fotoğrafında rastgele ve harfleri karışık anlamlı bir kelime gizlenecek. Her gün resimdeki gizli kelimeyi ilk doğru bulan kişiye resimdeki ürün hediye edilecek. Tahmininizi Mcdodo ana konusuna yazabilirsiniz.

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Ramazan sonuna kadar Mcdodo konusunda her gün gizli bir kelime paylaşılacak ve her gün bir kişi ödül kazanacak.

Tahminde bulunmak ve günün gizemli harflerini görmek için:

Mcdodo Ana Konusu

1 Mayıs’ta 1 TL’ye satın alma fırsatı

Yukarıdaki iki etkinliğe ek olarak 1 Mayıs 2021 tarihinde Mcdodo ana konusunda bazı Mcdodo ürünlerini 1 TL’ye satın alabileceğiniz indirim kodu dağıtılacak. İndirim kodları, 1 Mayıs tarihinde herhangi bir ürünün açıklama kısmında saklı olacak ve sınırlı sayıda olacak. İndirim kodları için Mcdodo ana konusundaki mesajları takip edip kodları hızlıca kullanmanız yeterli.

Mcdodo Ana Konusu

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