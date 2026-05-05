Togg, mayıs ayında kredi ve 6 aylık hediye şarj kampanyasını duyurdu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler için kampanyalarını sürdüren Togg, erken bayram fırsatlarını açıkladı. Hemen sipariş verip mayıs ayı içerisinde ödemeyi tamamlayan müşteriler, haziran ayı içerisinde aracını teslim alabiliyor.

Mayıs ayında bireysel müşteriler için sınırlı sayıda T10X V2 ve T10F V2 versiyonlarında geçerli olmak üzere 48 ay yüzde 2,85 faizli 1.700.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Bu kampanya'da aylık taksitler 76.293 TL'ye denk geliyor. Buna ek olarak, 1500 kWsa değerinde 6 aylık şarj da tüketicilere hediye ediliyor.

Tesla Model Y, Fiat Grande Panda'dan daha az elektrik tüketti 6 sa. önce eklendi

Aynı şekilde bireysel ve kurumsal müşteriler için 12 ay 0 faizli kredi kampanyası da devam ediyor. T10F V2 için 1.000.000 TL ve T10X V2 için 750.000 TL tutarındaki kredilerin aylık taksitleri sırasıyla 83.000 TL ve 62.500 TL olarak açıklanıyor. Filo alımlarında ise aracın tamamına finansman imkanı sunuluyor.

Togg fiyat listesi Versiyon Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.959.048 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.309.668 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.436.000 TL T10X V2 4More Obsidiyen 3.318.137 TL T10F V1 RWD Standart Menzil 1.924.980 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.275.600 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.400.930 TL T10F V2 4More 3.217.937 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg'dan mayısta kredi ve hediye şarj kampanyası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: