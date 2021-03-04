MediaTek MT9638 televizyonlarda yapay zekayı geliştiriyor

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Bugün akıllı televizyonlarda da sıkı bir yapay zeka yarışı görmeye başladık. Sahibini tanıyarak daha odaklı önerilerde bulunan veya Nesnelerin İnterneti cihazlarının kontrolcünü sağlayan televizyonlar rağbet görüyor. Yonga tasarımcıları da bu ilgiyi kaçırmamak istiyor.

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MediaTek MT9638 neler sunacak?

MediaTek MT9638 yonga seti 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G52 grafik biriminden oluşuyor. 4K çözünürlükleri destekleyen yonga seti 4K 60fps video, HDR10+ desteği, değişken odak tazeleme, hareket tahmini, Dolby Vision ve Atmos şeklinde özellikler sunuyor.

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Yonga setinin öne çıkan özelliği ise entegre yapay zeka birimi. Gerçek zamanlı içerik ve sahne algılama ile birlikte otomatik olarak görüntü ayarlarını yapabilme yanında gürültüyü azaltma gibi ses ayarları da yapılabiliyor.

Yonga seti ayrıca 4 adede kadar uzak alan mikrofonunu destekliyor ve böylece sesli asistanların anlık olarak çalışmasını sağlıyor. Wi-Fi 6, HDMI 2.1a ve USB 3.0 gibi destekler sunan MediaTek MT9638 kısa süre içerisinde ilk ürünlerde yerini alacak.

https://www.slashgear.com/mediatek-mt9638-smart-tv-chip-promises-to-bring-4k-ai-chops-03662188/

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