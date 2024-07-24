AMD Ryzen 9 9900X oyun performansında Ryzen 7 7800X3D'nin gerisinde kalıyor

Teknoloji Editörü
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AMD, yeni Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 işlemcilerin çıkış tarihi açıklamış ve 31 Temmuz’u işaret etmişti. Ancak o zamana kadar bazı erken incelemeler yayınlanmaya başlanmış durumda. Bu bağlamda
Ryzen 9 9900X’in ilk incelemesine göre yeni işlemci oyun performansı söz konusu olduğunda Ryzen 7 7800X3D'nin gerisinde kalıyor. Ryzen 9 9900X vs Ryzen 7 7800X3D
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Ryzen 9 9900X, Zen 5 tabanlı 12 çekirdek 24 iş parçacığıyla 5,6 GHz boost hızlarına ulaşabiliyor. 76 MB ön belleğe sahip olan işlemcinin TDP değeri ise 120W. Ryzen 7 7800X3D ise Zen 4 tabanlı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip. 5 GHz hıza çıkabilen işlemcide 104 MB ön bellek yer alıyor. TDP değeri ise aynı. İtalyan teknoloji kuruluşu SaddyTech’in incelemesinde bu iki işlemci karşı karşıya getirildi.
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Yapılan testlerde
GeForce RTX 4090 ekran kartı, X670 anakart ve DDR5-7200 bellekler kullanıldı. Yapılan oyun testlerinde ise Alan Wake 2, Total War Warhammer, City Skylines 2, Call of Duty Warzone 2, CS: GO 2, Cyberpunk 2077, Fortnite, Hogwarts Legacy, Starfield ve The Last of Us: Part 1 yapımlarına yer verildi.
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1080p oyun performansına bakıldığında -işlemci performansı için düşük çözünürlüklü testler daha idealdir- 7800X3D, Zen 5 mimarisini kullanan
9900X'e kıyasla yüzde 23'e kadar yüksek performans sunuyor. Cyberpunk 2077, The Last of Us: Part I ve Fortnite gibi oyunlarda ise fark yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Bazı oyunlarda ise kafa kafaya diyebileceğimiz performanslar ortaya konuyor.
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Ancak çözünürlükler
1440p ve 4K seviyesine çıkarıldığında işlemciler arasındaki fark oldukça daralıyor ve bazı oyunlarda 9900X öne geçebiliyor. Bununla birlikte belirtilenlere göre 9900X, oyun oynarken yani yük altındayken 7800X3D’den daha fazla enerji tüketiyor, bazen bu güç kullanımı iki katına çıkabiliyor. Ayrıca işlemcinin daha sıcak çalıştığı da belirtiliyor.
Bu incelemeden çıkartılan veya çıkartılması gereken ilk şey eğer oyun oynayacaksanız önceliğin 3D V-Cache işlemcilerde olması gerektiği. Ryzen 7 7800X3D, 2023’ün başlarında çıktı. Hem daha eski bir üretim sürecini (5nm) hem de eski Zen 4 mimarisini kullanıyor. Ancak 3D V-Cache sayesinde bu işlemciler oyun konusunda hem Intel rakiplerini hem de AMD’nin yeni işlemcilerini yenebiliyor. Öte yandan üretkenlik temelli bir sistem kurulacaksa Ryzen 9 9900X elbette daha iyi bir tercih olacaktır. Eğer yeni bir sistem kurmayı planlıyorsanız ve amacınız oyun oynamak ise AMD’nin Zen 5 temelli 3D V-Cache işlemcilerini beklemek doğru hamle olabilir.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.