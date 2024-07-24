Elektrikli otomobiller ve yenilenebilir enerji sistemleri için yerli ve milli çip üretilecek

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK’ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli çip ve sensör üretimi için müjdeyi verdi.

Bakan Kacır, yerli çip tesisinin temelinin önümüzdeki dönemde atılacağını açıkladı. Bu tesiste üretilecek çipler hakkında bilgi veren Bakan Kacır, şunları söyledi:

“Temelini inşallah önümüzdeki dönemde atacağımız yeni çip üretim tesisimizle çip tasarım ve üretiminde önce 110 nanometre, ardından da 65 nanometre teknolojisine geçiş yapacağız. Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz."

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Yerli çip için Katar ile iş birliği yapılacak

Türkiye yerli ve milli çip üretimi için Katar’ın Hamad Bin Halife Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı. 65 nanometre çip üretim hattının kurulabilmesi için gerekli olan değeri 30 milyon doları bulan makineler, Hamad Bin Halife Üniversitesi tarafından temin edilecek. TÜBİTAK BİLGEM ise temiz odaların inşa edilmesinden, makinelerin Katar’dan getirilerek kurulmasından ve tesisin işletilmesinden sorumlu olacak. Makine ekipmanların Gebze kampüsüne getirilmesinden sonra inşallah 12 ay içerisinde Türkiye’de ilk defa 65 nm çip üretimine başlayacağız. Burası, iki ülkenin ihtiyaç duyduğu kritik komponentlerin üretildiği ve pazara sunulduğu bir tesis olacak. Geliştirdiği teknolojik çözümlerle, milli hasılamıza, cari açığın azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacak.

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