AMD, Ryzen 9000 serisi işlemcilerin çıkış tarihini erteledi

AMD, işlemcilerde bir sorun olmadığını ancak bazı numunelerin testleri ve kalite kontrol süreçlerini geçemediğini söyledi. Bu sorun halihazırda mağazalara ve satış kanallarına gönderilen ilk parti ürünlerde tespit edilmiş durumda. Firma bu işlemcileri geri çağırarak yerlerine yeni partileri gönderiyor. Yaşanılan erteleme de bu faaliyetlerden kaynaklanıyor.
AMD’nin işlemcilerin çıkışa sadece birkaç gün kala yaptığı bu erteleme esasında tüketiciler için oldukça olumlu. Öte yandan AMD, halihazırda Core i9-13900K ve i9-14900K da dahil olmak üzere kararsızlık sorunları yaşayan 13. ve 14. Nesil masaüstü işlemcilerde Intel’in durumuna düşmek istemiyordur.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.