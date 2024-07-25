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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024’de tanıttığı yeni Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerin çıkış tarihini erteledi. Ryzen 9000 işlemcileri için belirlenen orijinal çıkış tarihi olan 31 Temmuz artık yerini Ağustos ortasına bırakıyor. AMD, ihtiyatlı olmak adına bu ertelemenin yapıldığını ve ek kontrollerin sağlanacağını söyledi.

AMD Ryzen 9000 artık bu tarihte çıkacak

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Ryzen 9000 serisi şimdilik Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşuyor. AMD, yaptığı erteleme ile işlemcileri farklı tarihlerde piyasaya süreceğini açıkladı. Buna göre artık Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcileri 8 Ağustos'ta, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri ise 15 Ağustos'ta satışa sunulacak.

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AMD, işlemcilerde bir sorun olmadığını ancak bazı numunelerin testleri ve kalite kontrol süreçlerini geçemediğini söyledi. Bu sorun halihazırda mağazalara ve satış kanallarına gönderilen ilk parti ürünlerde tespit edilmiş durumda. Firma bu işlemcileri geri çağırarak yerlerine yeni partileri gönderiyor. Yaşanılan erteleme de bu faaliyetlerden kaynaklanıyor.

AMD’nin işlemcilerin çıkışa sadece birkaç gün kala yaptığı bu erteleme esasında tüketiciler için oldukça olumlu. Öte yandan AMD, halihazırda Core i9-13900K ve i9-14900K da dahil olmak üzere kararsızlık sorunları yaşayan 13. ve 14. Nesil masaüstü işlemcilerde Intel’in durumuna düşmek istemiyordur.

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AMD, Ryzen 9000 serisi işlemcilerin çıkış tarihini erteledi