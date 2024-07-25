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    Anlık Bildirim

    Çin, 5nm sürecinde etkileyici enerji verimliliğine ulaştı

    Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi olan SMIC’in 5nm sürecinde etkileyici enerji verimliliğine ulaştığı bildirildi. Ancak bu sürecin seri üretime girip girmeyeceği belirsiz.
    Çin, 5nm sürecinde etkileyici enerji verimliliğine ulaştı Tam Boyutta Gör
    Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC, mevcut derin ultraviyole (DUV) litografi ekipmanlarını kullanarak 5nm sürecinde bir dönüm noktasına ulaşmış olabilir. Yeni gelen bilgilere göre firma, yeni süreç teknolojisinde oldukça etkileyici enerji verimliliğine ulaşmayı başardı.

    SMIC halihazırda büyük oranda Huawei’ye çalışıyor. Firmanın mevcut Kirin 9000 ailesinin tamamı SMIC tarafından ikinci nesil 7nm süreciyle üretiliyor. Bu süreç spesifik olarak Kirin 9000S ve Kirin 9010 için kullanılıyor. Ancak bu yongalar üst seviye rakiplerinin oldukça gerisinde. Hatta zaten güçlü olmayan Google'ın Tensor G3’ü bile hem performansta hem de verimlilikte daha iyi seviyede.

    SMIC, 5nm'de ilerliyor

    SMIC, en azından enerji verimliliği konusunda aradaki farkı 5nm süreciyle kapatabilir. Ancak bu teknolojinin bir sonraki yongada kullanılıp kullanılmayacağı soru işareti. Huawei, Mate 70 serisiyle birlikte yeni Kirin yonga setine geçiş yapacak. Ancak mevcut bilgiler bu yonganın 5nm sürecinde üretilmeyeceği yönünde.

    SMIC’in işi elbette kolay değil zira ABD yaptırımları nedeniyle son teknoloji EUV makinelerini tedarik edemiyor. Bunun yerine, dökümhane işi yapmak için eski DUV ekipmanına güvenmek zorundalar. Bu makineler için üretici ASML’den veya Japon firmalardan servis desteği de alamıyorlar. DUV ekipmanlarıyla da 5nm üretimi yapmak mümkün ancak EUV’ye göre süreç daha maliyetli. SMIC’in deneme yanılma yoluyla en ideal verime ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde maliyetler ve verim, Huaewi için çok pahalı olabilir.

    Tüm bu nedenlerden dolayı Mate 70 serisiyle birlikte gelecek yeni Kirin yongasının yine 7nm’de kalacağı ancak bazı iyileştirmeler ile üçüncü nesle yükseltileceği söyleniyor. Böylelikle yeni yonga Kirin 9010'dan daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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