Çin, 5nm sürecinde etkileyici enerji verimliliğine ulaştı

SMIC halihazırda büyük oranda Huawei’ye çalışıyor. Firmanın mevcut Kirin 9000 ailesinin tamamı SMIC tarafından ikinci nesil 7nm süreciyle üretiliyor. Bu süreç spesifik olarak Kirin 9000S ve Kirin 9010 için kullanılıyor. Ancak bu yongalar üst seviye rakiplerinin oldukça gerisinde. Hatta zaten güçlü olmayan Google'ın Tensor G3’ü bile hem performansta hem de verimlilikte daha iyi seviyede.
SMIC, 5nm'de ilerliyor
SMIC, en azından enerji verimliliği konusunda aradaki farkı 5nm süreciyle kapatabilir. Ancak bu teknolojinin bir sonraki yongada kullanılıp kullanılmayacağı soru işareti. Huawei, Mate 70 serisiyle birlikte yeni Kirin yonga setine geçiş yapacak. Ancak mevcut bilgiler bu yonganın 5nm sürecinde üretilmeyeceği yönünde.
SMIC’in işi elbette kolay değil zira ABD yaptırımları nedeniyle son teknoloji EUV makinelerini tedarik edemiyor. Bunun yerine, dökümhane işi yapmak için eski DUV ekipmanına güvenmek zorundalar. Bu makineler için üretici ASML’den veya Japon firmalardan servis desteği de alamıyorlar. DUV ekipmanlarıyla da 5nm üretimi yapmak mümkün ancak EUV’ye göre süreç daha maliyetli. SMIC’in deneme yanılma yoluyla en ideal verime ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde maliyetler ve verim, Huaewi için çok pahalı olabilir.
Tüm bu nedenlerden dolayı Mate 70 serisiyle birlikte gelecek yeni Kirin yongasının yine 7nm’de kalacağı ancak bazı iyileştirmeler ile üçüncü nesle yükseltileceği söyleniyor. Böylelikle yeni yonga Kirin 9010'dan daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.