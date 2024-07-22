OpenAI, kendi yapay zeka çipi için Broadcom ile görüşüyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için bütünüyle Nvidia’nın GPU’larına güveniyordu. Ancak firma bir süredir daha fazla bağımsızlık için kendi yapay zeka çiplerini de geliştirmek istiyor. Son gelen bilgilere göre OpenAI, kendi yapay zeka çipini geliştirmek için işlemci tasarım şirketi Broadcom ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

OpenAI Broadcom ile görüşüyor

Yarı iletken ve altyapı yazılım ürünlerinin tasarımcısı, geliştiricisi, üreticisi ve global tedarikçisi olan fabrikasız Broadcom, veri merkezi, ağ, yazılım, geniş bant ve depolama gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Yeni gelen bilgilere göre OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin planları için Broadcom ile görüşmeler yapıyor.

Bununla birlikte OpenAI ve Altman sadece çip tedariki konusunu çözmek istemiyor. Aynı zamanda firma, güçlü yapay zeka modellerini çalıştırmak için gerekli olan altyapıları da geliştirmek istiyor. Bu bağlamda Broadcom, yapay zeka şirketi için biçilmiş kaftan olabilir. Bilmeyenler için Broadcom, özel yapay zeka hızlandırıcıları tasarlama konusunda önemli bir deneyime sahip zira Google'ın tensör işlem biriminin (TPU) baş aktörlerinden.

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Broadcom'un şu anda altıncı neslinde olan ve Google'ın yaygın olarak kullanılan TPU'larındaki başarısı, yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını geniş ölçekte sunma kabiliyeti olduğuna işaret ediyor. Broadcom ayrıca özel ASIC çözümleri oluşturma konusunda da uzman. Broadcom, ağ bileşenleri, PCIe denetleyicileri, SSD denetleyicileri ve özel ASIC'ler dahil olmak üzere veri merkezi işlemleri için çeşitli silikon çözümleri sunabiliyor. Broadcom’un bu dikey entegrasyon gücü onu OpenAI için ilk tercihe yerleştiriyor.

Henüz resmi bir ortaklık kurulmuş değil ancak eğer bu ortaklık olursa bile OpenAI ve Broadcom’un çözümleri hemen Nvidia ile rekabet edecek seviyede olmayacaktır. Aktarılanlara göre en olası senaryoda bile 2026 yılına kadar OpenAI kendi işlemcisini üretemeyecek.

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OpenAI, kendi yapay zeka çipi için Broadcom ile görüşüyor