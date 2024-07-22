OpenAI, kendi yapay zeka çipi için Broadcom ile görüşüyor

OpenAI Broadcom ile görüşüyor
Yarı iletken ve altyapı yazılım ürünlerinin tasarımcısı, geliştiricisi, üreticisi ve global tedarikçisi olan fabrikasız Broadcom, veri merkezi, ağ, yazılım, geniş bant ve depolama gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Yeni gelen bilgilere göre OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin planları için Broadcom ile görüşmeler yapıyor.
Bununla birlikte OpenAI ve Altman sadece çip tedariki konusunu çözmek istemiyor. Aynı zamanda firma, güçlü yapay zeka modellerini çalıştırmak için gerekli olan altyapıları da geliştirmek istiyor. Bu bağlamda Broadcom, yapay zeka şirketi için biçilmiş kaftan olabilir. Bilmeyenler için Broadcom, özel yapay zeka hızlandırıcıları tasarlama konusunda önemli bir deneyime sahip zira Google'ın tensör işlem biriminin (TPU) baş aktörlerinden.
Broadcom'un şu anda altıncı neslinde olan ve Google'ın yaygın olarak kullanılan TPU'larındaki başarısı, yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını geniş ölçekte sunma kabiliyeti olduğuna işaret ediyor. Broadcom ayrıca özel ASIC çözümleri oluşturma konusunda da uzman. Broadcom, ağ bileşenleri, PCIe denetleyicileri, SSD denetleyicileri ve özel ASIC'ler dahil olmak üzere veri merkezi işlemleri için çeşitli silikon çözümleri sunabiliyor. Broadcom’un bu dikey entegrasyon gücü onu OpenAI için ilk tercihe yerleştiriyor.
Henüz resmi bir ortaklık kurulmuş değil ancak eğer bu ortaklık olursa bile OpenAI ve Broadcom’un çözümleri hemen Nvidia ile rekabet edecek seviyede olmayacaktır. Aktarılanlara göre en olası senaryoda bile 2026 yılına kadar OpenAI kendi işlemcisini üretemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.