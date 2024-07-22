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    Anlık Bildirim

    OpenAI, kendi yapay zeka çipi için Broadcom ile görüşüyor

    Yapay zeka çipleri konusunda çoğu şirket Nvidia’ya bağlı durumda ve bunlardan birisi de OpenAI. Ancak firma, kendi yapay zeka çipi için işlemci tasarım şirketi Broadcom ile görüşüyor.
    OpenAI, kendi yapay zeka çipi için Broadcom ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için bütünüyle Nvidia’nın GPU’larına güveniyordu. Ancak firma bir süredir daha fazla bağımsızlık için kendi yapay zeka çiplerini de geliştirmek istiyor. Son gelen bilgilere göre OpenAI, kendi yapay zeka çipini geliştirmek için işlemci tasarım şirketi Broadcom ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

    OpenAI Broadcom ile görüşüyor

    Yarı iletken ve altyapı yazılım ürünlerinin tasarımcısı, geliştiricisi, üreticisi ve global tedarikçisi olan fabrikasız Broadcom, veri merkezi, ağ, yazılım, geniş bant ve depolama gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Yeni gelen bilgilere göre OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin planları için Broadcom ile görüşmeler yapıyor.

    Bununla birlikte OpenAI ve Altman sadece çip tedariki konusunu çözmek istemiyor. Aynı zamanda firma, güçlü yapay zeka modellerini çalıştırmak için gerekli olan altyapıları da geliştirmek istiyor. Bu bağlamda Broadcom, yapay zeka şirketi için biçilmiş kaftan olabilir. Bilmeyenler için Broadcom, özel yapay zeka hızlandırıcıları tasarlama konusunda önemli bir deneyime sahip zira Google'ın tensör işlem biriminin (TPU) baş aktörlerinden.

    Broadcom'un şu anda altıncı neslinde olan ve Google'ın yaygın olarak kullanılan TPU'larındaki başarısı, yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını geniş ölçekte sunma kabiliyeti olduğuna işaret ediyor. Broadcom ayrıca özel ASIC çözümleri oluşturma konusunda da uzman. Broadcom, ağ bileşenleri, PCIe denetleyicileri, SSD denetleyicileri ve özel ASIC'ler dahil olmak üzere veri merkezi işlemleri için çeşitli silikon çözümleri sunabiliyor. Broadcom’un bu dikey entegrasyon gücü onu OpenAI için ilk tercihe yerleştiriyor.

    Henüz resmi bir ortaklık kurulmuş değil ancak eğer bu ortaklık olursa bile OpenAI ve Broadcom’un çözümleri hemen Nvidia ile rekabet edecek seviyede olmayacaktır. Aktarılanlara göre en olası senaryoda bile 2026 yılına kadar OpenAI kendi işlemcisini üretemeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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